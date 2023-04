Bianca Ingrosso.

Bianca Ingrosso får HBO Max-dokumentar

Det melder den svenske forretningskvinnen selv på Instagram.

– En dokumentar om vår reise. Nervøs. Ja, jeg er nok litt nervøs for å være ærlig. For akkurat her er jeg ærlig, så ærlig som jeg noen gang har vært før ... Så ærlig VI noen gang har vært før, skriver Bianca Ingrosso (28) på Instagram.

Mot slutten av innlegget avslører hun at dokumentaren har premiere på HBO Max 11. mai.

På forsiden av innlegget ser det ut som dokumentaren skal hete «Imperiet Bianca».

– De siste årene har vært en vanvittig berg-og-dal-bane for meg, for oss. Den har kastet seg mellom øyeblikk av feiring med gledestårer til total tomhet, stillhet, tvil og selvforakt. Hva er det å føle seg lykkelig? Spørsmålet jeg stilte meg selv i årevis, skriver hun i innlegget.

Videre skriver hun at hun har blitt fulgt av et kamerateam de siste årene – gjennom oppturer og nedturer.

– Denne dokumentaren viste seg å være så mye mer enn jeg trodde den skulle være, og for det er jeg både stolt, glad, selvsikker, redd og nervøs på samme tid. Frykten for å åpne seg på en måte vi aldri har gjort i offentligheten før.

Den svenske influenceren, forretningskvinnen og TV-personligheten har lenge vært kjent i offentligheten. Blant annet er hun kjent fra realityserien «Wahlgrens verden».

På Instagram har hun 1,3 millioner følgere.