SJEKKET HODET: Kristin Gjelsvik skryter av behandlingen hun fikk på Drammen sykehus. Her fra et intervju med VG Helg tidligere i år.

Kristin Gjelsvik innlagt på sykehus etter «intens hodepine»

Det betyr at den planlagte TV-opptredenen i NRKs «Debatten» utgår.

De siste ukene har blogger og influencer Kristin Gjelsvik hatt intens hodepine, opplyser hun i et innlegg på Instagram.

Det er bakgrunnen for at hun torsdag oppsøkte akuttmottaket på Drammen sykehus.

«Jeg går aldri til legen og har en høy smerteterskel, men i dag da den samme intense hodepinen helt plutselig meldte sin ankomst under en øvelse, bestilte jeg time umiddelbart», skriver influenceren.

«Det er liksom noe uhyggelig når det er hodet det er snakk om», tilføyer hun.

I innlegget har hun blant annet lagt ved et bilde av seg på benken idet hun er i ferd med å ta CT-scan.

I en tekstmelding til VG skriver hun at hun blir innlagt på sykehuset, og at hun dermed ikke har anledning til å gi flere kommentarer til saken.

Gjelsviks manager, Vilde Kristine Darvik, sier til VG at legene ville holde henne på sykehuset for å gjennomføre ytterligere tester.

– Vi håper at hun blir skrevet ut i morgen. Det kommer an på hvilke svar hun får fra prøvene hun tok i dag, sier Darvik.

Det betyr at Gjelsviks deltagelse i NRKs «Debatten» i kveld utgår, opplyser manageren.

Antar smertene skyldes stress

Manageren sier at Gjelsvik sier at Gjelsvik har det både bra og dårlig i situasjonen hun er i.

– Det som er bra er at hun ikke ligger i kjempestore smerter, men det er en ganske skremmende situasjon å bli lagt inn på sykehus. Jeg blir også bekymret for hva det kan være med tanke på at Kristin er en som har ganske høy smerteterskel.

Både Gjelsvik og manageren hennes knytter smertene til stress og overbelastning.

– Det har vært et stressende år for henne. Hun har værtåpen om samlivsbruddet og det har vært mange endringer på privaten. Samtidig har hun hatt prosjekter som har vært anstrengende. Hun har blant annet gitt ut bok og vært programleder.

Kristin Gjelsvik er leder datingprogrammet «Heit» som går på Amazon Prime.

Hyller helsevesenet

Bloggeren er full av lovord om behandlingen fra helsevesenet, og roser dem for at hun fikk time raskt og at legen tok situasjonen på alvor.

Hun beskriver at legen informerte om ulike mulige forklaringer på hva som forårsaker hodepinen. En av disse var ifølge Gjelsvik hjerneblødning.

«Bare ordet i seg selv får meg til å grøsse ...», skriver influenseren og tilføyer:

«Orker ikke å ha hjerneblødning, og det har jeg ikke tid til heller».

