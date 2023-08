RAP-FAN: Den håpefulle presidentkandidaten Vivek Ramaswamy fremfører noen linjer under Iowa State Fair 12. august.

Eminem til republikansk presidentkandidat: Ikke bruk musikken min

Eminem ber den republikanske presidentkandidaten Vivek Ramaswamy om å ikke bruke musikken hans i valgkampen.

En video av den 38 år gamle forretningsmannen Ramaswamy som synger med til Eminems «Lose Yourself» på en messe i Iowa tidligere i august har gått viralt, skriver amerikanske medier.

Ifølge Guardian er rap-interessen til Ramaswamy, som altså prøver å bli republikanernes presidentkandidat før valget i 2024, velkjent: Da han studerte på Harvard skal han til og med selv ha rappet under artistnavnet «Da Vek». Til studentavisen The Crimson har han sagt at nettopp «Lose Yourself» var hans favoritt.

Nå vil Eminem ha seg frabedt å bli assosiert med den ferske politikerens valgkamp.

I et brev som først ble omtalt av Daily Mail, opplyser bransjeorganisasjonen Broadcast Music Inc. (BMI) at de har fått en offisiell forespørsel fra rapperen, der det kreves at Ramaswamy ikke lenger bruker musikken hans.

Nyhetsbyrået AFP skriver at de har fått bekreftet at brevet, som er datert til 23. august, er ekte.

En talsperson for Ramaswamy sier til Daily Mail at de nå vil måtte overlate rappingen til «den ekte slim shady» – en referanse til Eminems alter ego.

Forretningsmannen Vivek Ramaswamy, som sammenligner seg med tidligere president Donald Trump, er en av flere som håper å bli republikanernes presidentkandidat til valget neste år.

Han stiller blant annet mot Trump, tidligere visepresident Mike Pence og Florida-guvernør Ron DeSantis.

I forbindelse med de siste to valgene har flere velkjente artister, blant dem Pharrell Williams, Rihanna, The Rollings Stones, Aerosmith og Adele, klaget på at musikken deres uten tillatelse har blitt spilt på velgermøtene til Donald Trump.

