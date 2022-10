KOMMENTERER: Kronprins Haakon, her avbildet i 2019.

Kronprins Haakon om situasjonen rundt Durek Verrett: − Vanskelig tema

Det har stormet rundt prinsesse Märtha og forloveden, Durek Verrett. Nå har TV 2 fått kronprinsen i tale.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

TV 2 møter kronprins Haakon under Sikt-konferansen i Trondheim mandag. Der blir han konfrofrontert med diskusjonene rundt søsteren og hennes sjamanforlovede.

– Dette er et tema som jeg synes er vanskelig. På den ene siden har jo søsteren min forlovet seg, og jeg har blitt kjent med Durek Verrett og synes det er hyggelig å være sammen med han, sier kronprins Haakon til TV 2.

Kronprinsen legger til at han gjerne vil at Verrett skal føle seg velkommen i familien.

– Samtidig føler jeg veldig et ansvar for institusjonen, sier han til TV 2.

Den siste tiden har to foreninger valgt å avslutte sitt samarbeid med prinsesse Märtha på grunn av at de reagerer på Durek Verretts utspill.

Kronprins Haakon sier til TV 2 at de skal snakke og finne ut av ting, og de prøver å finne en god vei fremover.

Han sier også at han synes det er naturlig at det skapes debatt, men at det «kommer til å ta en del tid» før kongehuset kommer med en beslutning rundt Märtha og hennes rolle i kongehuset.

PAR: Märtha Louise og Durek Verrett, her fotografert da de ankom regjeringens festarrangement i forbindelse med prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag 16. juni i år.

Debatten herjer rundt Märthas prinsessetittel, hennes offisielle oppgaver for kongehuset – og rundt forlovedens praksis.

Blant annet har Verrett fått mye oppmerksomhet for en medaljong han selger, og som han hevder hjalp ham med å bli frisk etter coronasykdom.

I september uttalte kong Harald og dronning Sonja seg om turbulensen rundt sin kommende svigersønn – og om hvorvidt det er et problem at Verrett bruker kongelige titler og begrep i sitt kommersielle virke.

– Jeg tror ikke det har sunket helt inn hva vi mener ennå, men vi er i prosess, og dette kommer til å løse seg etter hvert. Vi blir bedre og bedre kjent, og vi kommer til å snakke mer med ham, som vi gjør i en familie, sa kongen til NRK under en fylkestur.

– Det kommer nok til å løse seg. Men jeg lover ikke at det løser seg i morgen, sa kongen, som samtidig mente at det «nok er en kulturkollisjon» man merker nå.

Prinsesse Märtha og Durek forlovet seg 7. juni i år. Noen bryllupsdato er ikke satt. Verrett bor i Los Angeles, men har den siste tiden oppholdt seg i Norge.