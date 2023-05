Evelina Moholt i forbindelse med «The Voice» 2021.

Brudd for Santino Mirenna og Evelina Moholt

Etter tre år er det slutt mellom paret.

– Nå er vi ikke sammen lenger. Det er ikke hemmelig, men det er ganske ferskt, sier Moholt til TV 2.

Hun er datteren til Katrine Moholt og er fortiden aktuell med «Forræder». Mirenna er for mange kjent som proffdanser i «Skal vi danse».

Ifølge TV 2 er paret fremdeles gode venner i dag.

Jørgine Massa Vasstrand og Santino Mirenna danset sammen i den siste sesongen av «Skal vi danse».

I et større VG-intervju Evelina gjorde sammen med mamma Katrine fra 2020 fortalte de at det var Katrine som først møtte Mirenna som programleder for «Skal vi danse».

– Ja, ja – sånn går det når du tar meg med på jobb, mamma, sa Evelina den gangen.

Ifølge TV 2 sjekket Mirenna opp Moholt på en etterfest for «Skal vi Danse» uten at han visste at hun var datteren til programlederen.

Katrine Moholt og datter Evelina Moholt.

