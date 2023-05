I KJENT STIL: Mara Wilson slik verden kjenner henne, i Roald Dahls filmatiserte «Matilda» fra 1996.

«Matilda»-stjernen om suksessen: − Jeg følte meg helt fortapt

Hun ble verdenskjent som niåring for rollen i «Matilda», men på privaten slet Mara Wilson (35) med en personlig tragedie.

Hun tok verden med storm gjennom lerretet på nittitallet, først i «Mrs. Doubtfire» og senere «Miraklet på Manhattan» og «Matilda». Kort tid etter forsvant hun fra rampelyset.

Tidligere har hun begrunnet exiten med blant annet mangelen på kreativ frihet. I sitt nye memoar, «Good Girls Don’t», skriver 35-åringen imidlertid om presset fra omverdenen, og hvordan det påvirket henne.

Å bli skuespiller var aldri planen. I et større intervju med The Guardian, utdyper Wilson at hun slet med å takle den plutselig suksessen – som kom samtidig som moren Suzie døde av brystkreft.

– Hun var et konstant nærvær i livet mitt. Å miste henne føltes som en utrolig omveltning. Jeg visste ikke hvem jeg egentlig var, sier hun.

– Jeg følte meg helt fortapt.

– Ble seksualisert

35-åringen at hun ikke tror det er mulig at barnestjerner ikke får noen varig skade. Hun forteller om voksne som fortalte skitne vitser og at hun vitnet seksuell trakassering på filmsettene. Wilson hevder også hun ble spurt om å jobbe overtid som niåring.

– Men jeg følte meg aldri utrygg. Jeg tror det er fordi jeg jobbet med mange fantastiske regissører, som var vant til å jobbe med barn, sier hun.

– Men jeg ble fortsatt seksualisert. Folk sendte meg upassende brev og la ut ting om meg på nettet.

Syv år gammel spurte journalister om hun viste hva fransk kyssing er, eller hvilken skuespiller hun syntes var «mest sexy». Som tolvåring fant Wilson bilder av seg selv på pornonettsider.

– Jeg var en tispe

I sin nye bok skriver Wilson også om det konstante presset, og hvordan hun følte hun levde skyggen av sin briljante rollefigur.

– Jeg tror de (fansen, red. journ.anm.) forventet at jeg skulle være Matilda, og hun er fantastisk, men hun er ikke ekte, sier hun til The Guardian.

– Så møtte de meg, denne nerdete keitete tenåringen som ble sint noen ganger, men som ikke kunne kanalisere dette sinnet til superkrefter. Jeg ville aldri leve opp til det.

I boken skriver hun også om prestasjonspresset som fulgte henne langt opp i 20-årene, og om det selvdestruktive opprøret det førte til.

– Jeg var ikke en drittunge. Jeg var en «bitch».

Overgang fra søt, uskyldig jente til tenåring påvirket også karrieren. Da hun kom i puberteten, fikk Wilson angivelig beskjed om å brukte sports-BH for å flate ut brystene.

– Det påvirket meg i veldig lang tid fordi jeg hadde denne Hollywood-ideen om at hvis du ikke er søt lenger, hvis du ikke er vakker, så er du verdiløs.

– Det kom til et punkt hvor jeg ble mye mer engstelig, deprimert og kynisk, og når du er sånn, er det veldig vanskelig å få en rolle.

I stedet tok hun en filmpause - som endte med å bli permanent.

I dag er hun først og fremst forfatter, og har også gitt ut et tidligere memoar i 2016 – året hun sto frem som biseksuell.