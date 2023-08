SAVNER MOREN: Prins Harry - her avbildet under sitt besøk i Bardufoss i 2019 - åpner om om traumene etter morens død.

Prins Harry åpner seg opp om morens død : − Ingen kunne virkelig hjelpe meg

Prins Harry (38) forteller at traumet ved å miste moren sin oppsto etter han kom hjem fra rundreisen i Afghanistan.

Onsdag morgen ble den nye Netflix-serien «Heart of Invictus» sluppet, og der forteller Hertugen av Sussex at den største utfordringen var at «ingen kunne virkelig hjelpe meg».

Prins Harry mistet moren, Diana, da han var tolv år gammel.

– Jeg var ikke bevisst på det traumet jeg bar på, for det ble aldri tatt opp til diskusjon. Jeg snakket ikke om det og undertrykte følelsene, slik mange ungdommer gjør. Men da alt til slutt kom til overflaten, var jeg fullstendig ute av balanse. Jeg står nå overfor en vell av følelser, i stedet for den tidligere følelsesløsheten.

Det skriver Sky News som har sett dokumentar-serien.

Prins Harry tilbrakte ti år i hæren, og i løpet av disse deltok han ved frontlinjen under to opphold i Afghanistan. I serien forteller han at psykisk sykdom var nærmest et «skittent ord» da han først begynte i militæret.

