Shabana Rehman er død

Komikeren, skribenten og samfunnsdebattanten ble 46 år gammel.

«Det er med bunnløs sorg jeg må meddele at vår høytelskede uerstattelige søster, datter, tante, venn, midtpunkt, humørspreder og stolthet gikk fredfullt bort i dag tidlig» skriver broren Shakeel Rehman på Facebook.

De siste åtte dagene har Shabana vært innlagt. Torsdag døde hun.

«Hun har kjempet hardt og aldri gitt opp håpet. Hun ville leve videre for familien, kjærligheten og for det landet som hun elsket så enormt høyt. Men i det siste har ikke kroppen klart mer. Sykdommen avmagret henne.» fortsetter han.

Kjæresten til Shabana, Petter Simonsen, skriver på sin Facebook-profil at hun døde fredfullt omgitt av sine aller nærmeste.

«Jeg er i stor sorg men kjenner samtidig på enorm takknemlighet for hvert sekund jeg har hatt sammen med min tvillingsjel og store kjærlighet» står det i innlegget.

Videre skriver han at han ønsker å sørge i stillhet.

19. januar 2022, mens «Farmen kjendis» rullet på TV-skjermen, ble Shabana dårlig. Hun havnet på akutten med det hun trodde var omgangssyke eller magesår. Men det var mer alvorlig enn som så.

Utredningen viste at Shabana hadde bukspyttkjertelkreft med spredning, og det var umulig å operere.

– Ingen redsel

Legene skal da ha forklart at dersom behandlingen ikke virket, ville hun ikke overleve 2022. Men Shabana har klamret seg til livet.

– Jeg har tenkt at jeg må skrive testamente. De siste ukene har alvoret kommet tettere på, uttalte Shabana til Se og Hør 29. november.

Bladet viste bilder av en tydelig redusert, men blid og festkledd Shabana som pyntet juletreet sammen med samboeren, Petter Simonsen (49).

– Den fineste julegaven er at vi er to, sa hun til Se og Hør.

Hun forklarte samtidig at hun hadde problemer med å ta til seg seg næring og fast føde, og at legene mente det skyldtes at kreften hadde vokst i magen.

Shabana uttalte i intervjuet at hun var fortrolig med tanken på å dø.

– Jeg opplever ingen redsel. Men livet gir meg så uendelig mye mer.

Etter «Farmen»

Shabana informerte ikke offentligheten om sykdommen mens «Farmen kjendis» gikk på TV. Men i april, om lag to måneder etter at serien var ferdig, opplyste hun til Se og Hør at hun hadde fått kreft, og at det var alvorlig.

«FARMEN KJENDIS»: Shabana Rehman røk ut i tvekamp mot Ingrid Simensen under TV-innspillingen sommeren 2021. Serien gikk på lufta i januar 2022.

Shabana har siden delt åpenhjertig om behandling, optimisme, smerter og motgang gjennom en egen blogg i nettavisen.

«Det er mitt ønske å dele med dere. Et ansvar jeg selv føler, og som er i tråd med min egen samvittighet. Så håper jeg, kjære lesere, at både dere og jeg kan lære noe av denne reisen», skrev Shabana 12. juni.

Den første runden med cellegift hadde da gjort henne så dårlig at hun ikke ville tålt en omgang til.

Shabana nektet å gi opp håpet og begynte å se etter alternative løsninger. Ved hjelp av pengeinnsamling på Spleis, fikk hun mulighet til å gjennomføre fire runder med eksperimentell og omstridt behandling i Tyskland.

–Om jeg må reise, er det greit

Til tross for det sterke håpet omhelbredelse, så har Shabana hele tiden vært realistisk.

«Sykdommen herjer vilt i kroppen min, men jeg har tatt et valg. Og det valget har gitt meg et dødsperspektiv. En ro i kroppen om at om jeg MÅ reise videre, så er det greit. Da er det det jeg skal», skrev Shabana på bloggen 6. september.

KJÆRESTER: Shabana Rehman og Petter Simonsen under et intervju med VG hjemme på Østre Pavestad gård på Hemnes i august 2022.

Men mest av alt håpet Shabana å få leve – lenge.

– Jeg er jo ikke død før jeg er det, sa en optimistisk Shabana til VG i august 2022.

Da hadde hun nettopp flyttet til kjæresten Petter, som er sanger og grisebonde, på hans gård på Hemnes.

– Jeg opplever det vakreste og det tøffeste i livet mitt – samtidig, uttalte hun.

Komikeren har vært gift to ganger tidligere, og hun forelsket seg på nytt to måneder før hun fikk kreftdiagnosen.

– I mars fikk jeg vite at jeg bare hadde to måneder igjen å leve. Jeg ser på denne dagen som en gave, sa Shabana til VG i sommer.

– Jeg vet ikke om jeg blir frisk, men det vil være livsforlengende, uttalte 46-åringen om behandlingen i Tyskland, som ikke er godkjent i Norge.

Også på Instagram har Shabana delt jevnlig fra tilværelsen, som her fra sykehuset:

Shabana ble født i Pakistan i 1976. Året etter kom familien til Norge.

19 år gammel begynte hun å jobbe som spaltist i VG. Det ble starten på et liv i offentligheten og rampelyset.

Komiker, skribent, samfunnsdebattant, dramatiker, foredragsholder og TV-kjendis – merkelappene er mange. Shabana debuterte som standupkomiker i 1999–22 år gammel–og har siden både fascinert og provosert.

STANDUP: Shabana Rehman, her med showet «Shabana går på ski over Grønland» i Oslo i 2002.

Shabana skapte store overskrifter da hun i 2004 løftet en indignert mulla Krekar foran publikum. Året etter vakte det oppsikt da hun under Filmfestivalen i Haugesund kysset daværende kulturminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF).

På merittlisten er også flere priser–som Fritt Ord, Fredrikkeprisen og Pillarguriprisen. I september 2022 mottok Shabana Norsk PENs Ossietzkypris for sitt arbeid for ytringsfriheten. Så sent som 4. desember 2022 fikk hun overrakt Tranmæl-prisen hjemme i sin egen stue for «viktig arbeid for mennesker i en vanskelig og utsatt situasjon».

Fra 2017 til 2020 var Shabana leder av stiftelsen «Født fri». I 2020 ble hun medlem av regjeringens Ytringsfrihetskommisjon.

Våren 2021 fortalte Shabana til VG hvordan hun hadde lagt om livsstilen og gått ned over 20 kilo.