TATT PÅ SENGEN: NRK-sjefen ble overrasket da Sophie Elise torsdag kveld kom med en pressemelding om at de har valgt å avslutte podkastavtalen med NRK.

NRK-sjefen håper på mer Sophie Elise-samarbeid i fremtiden

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen er taus om sluttavtalen til podkastduoen Fetisha Williams og Sophie Elise. Samtidig håper hun og er «helt sikker» på samarbeid med sistnevnte i fremtiden.

– Det er jo ikke sånn at det ikke er plass til Sophie Elises stemme i NRK. Det er den avtalen vi har hatt rundt podkasten som har vært problematisk, og det er det vi rydder opp i nå, sier Fürst Haugen.

VG møter henne i Radioresepsjonen på NRK Marienlyst fredag morgen – bygget som omfatter det rosa podkaststudioet til Sophie Elise og Fetisha Williams. Podkasten som nå er historie i NRK.

– Hva vet du om Sophie Elises fremtidige samarbeid med NRK?

– Jeg vet veldig lite om det, og jeg er helt sikker på at vi kommer til å samarbeide på et eller annet tidspunkt igjen, eller det håper jeg.

– Hvor fort kan det skje?

– Det er det helt andre meg som skal vurdere. Dette foregår i de redaksjonelle miljøene.

HISTORIE: Torsdagens episode av «Sophie og Fetisha» på NRK var den siste.

Torsdag kveld kom Sophie Elise med en pressemelding om at hun og Fetisha Williams har valgt å avslutte podkastsamarbeidet med NRK.

Det skjedde etter at NRK-sjefen uttalte at de ikke kunne fortsette samarbeidet med den avtalen de hadde. Fredag skulle NRK egentlig ha et nytt møte med influencere, og hun uttalte til NRK at hun derfor ble overrasket av pressemeldingen.

– Hva synes du om måten det ble avsluttet på?

– Jeg synes ikke det er så viktig å kommentere det. De valgte å gjøre det på den måten. Sophie Elise kom med pressemeldingen i går, og det har jeg respekt for at hun vil gjøre på den måten.

Taus om sum

NRKs konklusjon er at de kommersielle bindingene er for omfattende. Hun sier gårsdagens podkastepisode av «Sophie og Fetisha» var den siste, og at de ikke kommer til å inngå lignende avtaler igjen.

VG har siden samarbeidet ble kjent bedt om innsyn i kontrakten. NRK har avvist innsynet, og flere har kritisert hemmeligholdet rundt kontrakten.

Hvilke vilkår som ligger i at avtalen nå er avsluttet tidligere enn planlagt, kommenterer hun ikke.

– Er det dyrt for dere at det avsluttes på denne måten, må dere ut med penger?

– Alle avtaler inneholder jo en eller annen form for oppsigelsesperiode, og det er ikke noe annerledes vilkår i denne avtalen på det punktet enn på andre avtaler.

– Kan du si noe om den sluttavtalen?

– Nei, det kan jeg ikke.

– Det er vel ikke sånn at man bare går på dagen, og ikke får en krone når de egentlig hadde planlagt flere podkaster fremover?

– Det er en oppsigelsestid i denne avtalen.

– Hvor lang er oppsigelsestiden?

– Jeg vil ikke gå inn i det nå.

GLAD FOR SAMARBEIDET: Fürst Haugen sier hun er glad de inngikk avtalen med Sophie og Fetisha i fjor. – Vi skal ha et stort mangfold av stemmer og perspektiver og meninger. Det står jeg veldig godt i. Men så er det det som handler om de kommersielle bindingene.

– Det må vi ta på vår kappe

Fürst Haugen var ikke med på å godkjenne avtalen når den ble inngått i fjor. Det er ikke vanlig at kringkastingssjefen er involvert i alle avtaler som inngår, sier hun.

– Sett i ettertid, skulle du ønske at du var med på utformingen av denne avtalen i dag?

– Nei. Det er sånn at det skal inngås en rekke avtaler, og det skal være mye eksperimentering. Det skal testes og det skal læres.

Sophie Elise la torsdag ut en Instagramstory hvor hun kritiserte NRK for å være «usikre på valget sitt» måneder etter at de inngikk samarbeidet.

– Jeg forstår ikke helt hva hun mener med det, Fürst Haugen.

INSTAGRAMHISTORIE: Torsdag kveld postet Sophie Elise Isachsen, og senere Fetisha Williams, en instagramhistorie hvor hun skriver at det vil bli mer podkast – men på en annen plattform.

Influenceren skrev også at hun og Williams opplever «det uryddig at reglene for kommersielle bindinger for profiler i NRK er såpens utydelige i praksis».

– Det må vi ta på vår kappe at vi har inngått en avtale med dem som er annerledes, og det gjorde vi for å nettopp forsøke å få til et samarbeid med en influencer som løper over lengre tid.

– Har ikke fungert

Hun sier det er de siste ukers debatt som har gått at de var nødt til se på avtalen rundt de kommersielle bindingene på nytt.

– Hvorfor klarte dere ikke å ta det innover dere på forhånd?

– Vi trodde vi kunne få til et samarbeid som løp gjennom hele året med ukentlige publiseringer, men det har ikke fungert. Når det blir sådd tvil om vår integritet og uavhengighet, så er det ikke det bærekraftig.

KRITISERTE NRK: Torsdag kom Sophie Elise, som egentlig heter Sofie Steen Isachsen, og Fetisha Williams med kritikk mot NRK for at de virker «usikre» på valget av å ta de inn som podkastprofiler.

– Noen vil kanskje stille spørsmål ved om dere burde stått i det når dere først tok henne inn?

– Jo og med noen andre rammer og noen andre forutsetninger så mener jeg at det er plass til hennes stemme. Det kan vi stå i, men vi kan ikke stå i den avtalen vi inngikk først.

Avviser at bildet spilte en rolle

De siste ukene har det stormet rundt Sophie Elise etter det mye omtalte bildet hun la ut på Instagram.

Bildet var av henne selv og en annen profil, der den andre profilen holdt en liten gjennomsiktig pose med noe hvitt i.

– Er bildet årsaken til at samarbeidet har sluttet?

– Nei, det vil jeg ikke si. Men samtidig kan vi ikke la være å kommentere at det bildet også gjorde noe med debatten rundt den podkasten.

Neste uke skal saken diskuteres i Kringkastingsrådet. Der skal NRK redegjøre for samarbeidet og hva de tenkte og prosessen rundt.

– Det kommer ikke til å dukke opp ting som ikke allerede er kjent i denne saken fra NRKs side.