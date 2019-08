DØMT: A$AP Rocky ble forrige uke dømt til betinget fengsel. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO / EPA

Fornærmede misfornøyd: Krever ny rettssak mot A$AP Rocky

Forrige uke ble den verdenskjente rapperen dømt til betinget fengsel for vold. Nå ønsker 19-åringen å anke dommen.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Han (fornærmede) ønsker at aktor skal anke dommen, sier forsvarer Magnus Strömberg til svenske Expressen.

Forrige uke ble Rakim Mayers (30) - bedre kjent som rapperen A$AP Rocky - dømt til betinget fengsel for vold i Stockholm. Rapperen slapp unna fengselsstraff, men ble dømt til å betale saksomkostninger.

Fornærmede krevde også en erstatningssum på 140.000 kroner, men Mayers ble dømt til å betale 12.500 kroner svenske kroner.

– Dette har ikke vært en så alvorlig voldshendelse at det var riktig å idømme ubetinget fengselsstraff, sa dommer Per Lennerbrant i en forklaring til den milde dommen forrige uke.

Har du ikke fått med deg saken? Dette må du vite om A$AP Rocky-saken!

Nå ønsker den 19 år gamle fornærmede at aktor Daniel Suneson skal anke dommen.

– Jeg har vært i kontakt med klienten min, som forteller at han er fornøyd med at de tiltalte ble dømt. Han er imidlertid misfornøyd med at de ikke ble dømt for vold med glassflasker, slik som han ble utsatt for, sier forsvarer Strömberg.

– Hvis aktor anker, vil fornærmede også anke. For ham har det vært en merkelig opplevelse å ha blitt utsatt for dokumentert vold gjennom bilder, men at gjerningsmennene fremdeles ikke er fullstendig dømt.

Påtaleansvarlig Daniel Suneson har imidlertid ikke bestemt seg for om dommen skal ankes.

– Jeg sitter og vurderer hva jeg skal gjøre. Vi kommer til å gi ut en pressemelding om noen dager, enten om det vil være en anke eller ikke, sier Suneson til Aftonbladet.

Fikk du med deg dette? A$AP Rocky løslatt – skal ha forlatt Sverige

A$AP Rocky ble pågrepet natt til onsdag 3.juli etter et slagsmål i Stockholm. Den amerikanske artisten satt i varetekt fra 5. juli i Kronoberg i Stockholm til han ble løslatt og forlot Sverige 2. august.

Rapperen og de to andre mennene har hele tiden nektet straffskyld, men erkjente å ha sparket 19-åringen. De tiltalte har hevdet at de handlet i selvforsvar, men retten mener de ikke hadde rett til å bruke vold.

– Vi festet lit til de to kvinnelige vitnene i saken og fant derfor ikke grunn til å legge vekt på at dette var en nødvergesituasjon, sier dommer Lennerbrant.

A$AP Rocky ble skuffet over dommen:

Publisert: 19.08.19 kl. 16:08 Oppdatert: 19.08.19 kl. 16:25

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post