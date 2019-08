FINDINGS: Den 23 år gamle nederlenderen har siden gjennombruddet i 2013 pumpet ut en betydelig rekke hits i Swedish House Mafia-tradisjonen. Foto: Frode Hansen / VG

Konsertanmeldelse: Martin Garrix, Findings Festival: Prematur utblåsning

Nederlandsk elektrostjerne gjør det han får betalt for. Det holder akkurat.

Findings Festival på Bislett Stadion har på kort tid blitt et viktig rituale for nyankomne Oslo-studenter, dansehungrige partyløver og andre som prøver å holde fast i en siste flik av sommeren. Årets utgave kommer utstyrt med faretruende grå skyer på himmelen, uten at det legger noen merkbar demper på de oppmøttes humør.

Det er ikke mange EDM-artister – verken på årets Findings-program eller i verden generelt – som kan yppe seg mot vår egen Kygo i den kommersielle bokseringen. Men Martin Garrix er definitivt en av dem.

Den 23 år gamle nederlenderen har siden gjennombruddet i 2013 pumpet ut en betydelig rekke hits i Swedish House Mafia-tradisjonen, og katalogen er omfattende nok til å bære en hel kveld uten altfor mange eksterne innslag.

Å anmelde et DJ-sett byr naturligvis på visse utfordringer – her er det jo ikke nødvendigvis musikken som er den primære drivkraften, men i minst like stor grad stemningen og festfaktoren.

Den ivaretar Garrix fra sekundet han går på til tonene av «Mistaken», som raskt morfer over i hardere territorier – til ellevill jubel foran festivalens største scene. Ellevilt blir det også når søtladne, Bonn-sungne «No Sleep» eksploderer i sitt uunngåelige klimaks.

Men enkeltlåter er virkelig ikke noe hovedpoeng her – til det blir musikken for endimensjonal, brautende og idéfattig. En energisk, sortkledd hovedperson flankeres av monokrome videobilder som ville kommet mye bedre til sin rett tre timer seinere.

De evinnelige «get your hands up!»-utropene og nedtellingene til droppene kiver om å være mest irriterende, og opplevelsen ville mildt sagt blitt løftet av et gjesteinnhopp eller to – en menneskelig faktor oppi all den formulaiske programmeringen.

Årsferske, Macklemore-gjestede «Summer Days» er imidlertid fortsatt fresk halvveis uti august. Og Garrix skal ha for å brenne av dansemonsteret «Animals» så tidlig som han gjør. Likevel kommer drypp fra andres låter – fra Tiësto til Galas «Freed From Desire» – som et friskt pust inn i settet.

Allsangen til «In The Name of Love» og «Scared To Be Lonely» kan trolig høres på Bjølsen. Ellers er det få enkeltøyeblikk fra seansen som vil leve videre i minnet etter overstått festivalfredag – dynamikken i settet blir kjapt såpass forutsigbar at hjernen etter hvert truer med å koble fullstendig ut, og Garrix selv er på nippet til å forsvinne i sitt eget kaos.

Men kanskje nettopp det er meningen. Det er i alle fall vanskelig å krangle så veldig på den unge mannens egenskaper som en engasjert og tilstedeværende partyfikser.

Så får det heller være at festen fant sted i tidligste laget – og vil bli fort glemt.

