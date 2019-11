NY INNTEKTS-REKORD: Jo Nesbø slo sine tidligere rekorder i 2018 med Foto: Gisle Oddstad

Ny personlig rekord for Jo Nesbø

Forfatteren Jo Nesbø satte ny personlig inntektsrekord i 2018 med med nesten 42 millioner kroner på «lønnsslippen».

Nå nettopp







Etter at han for inntektsåret 2017 måtte se seg slått av Arve Tellefsen som hadde solgt fela si for over 80 millioner kroner, troner Nesbø nok en gang underholdningtoppen hva inntekt angår.

Men ikke bare setter han ny inntektrekord - også formuen når nye høyder i 2018 med hele 276 317 101. Det er en oppgang fra 248.018.613 for inntektsåret 2017.

Arve Tellefsen som toppet listen ifjor med over er for inntektsåret 2018 tilbake til «normalen» med en inntekt på i underkant av en million kroner.

Publisert: 05.11.19 kl. 07:57







Mer om