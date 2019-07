DROPPER SVIN: Joakim Kleven er klar for en sommer uten grillpølser. Her fra premiere på «Sophie Elises verden» i januar. Foto: Espen Solli / TV2

Joakim Kleven dropper svinekjøtt i sommer etter sjokkdokumentar

Det blir ingen pølser på grillen for influenseren denne sommeren. – Jeg kommer sikkert i noen situasjoner hvor jeg angrer litt.

Nettverk for dyrs frihet lanserte denne uken en underskriftskampanje kalt «Griseløftet» for å kutte ned på svinekjøttforbruket i sommer. I anledningen har de spurt flere kjente profiler om å underskrive kampanjen. Av de 13 på listen er det imidlertid bare to som ikke allerede har kuttet ut kjøtt fra kostholdet.

Sjokkert over Brennpunkt-dokumentar

En av dem er YouTuber og influenser Joakim Kleven.

– Siden jeg fikk en sånn forespørsel tenkte jeg «hvorfor ikke ta utfordringen». Jeg har så stor respekt for vegetarianere og veganer og generelt alle som jobber for dyrs rettigheter. Jeg vet ikke om jeg kommer til å bli helt veganer, men det er en kul greie å være med på, sier han til VG.

Kampanjen lanseres i kjølvannet av NRK Brennpunkts mye omtalte dokumentar fra griseindustrien i Norge, som avdekker flere alvorlige eksempler på mishandling av gris gjennom en periode på fem år. Dokumentaren har skapt sterke reaksjoner hos mange, inkludert Kleven.

– Den var helt sjokkerende. Jeg så den, men måtte spole forbi flere steder fordi jeg ikke orket å se det, sier han.

Blir utfordrende

Selv var Kleven regissør på Aftenposten-serien «Sweatshop», hvor flere ungdommer, inkludert blogger Anniken Jørgensen, overvar forholdene i tekstilfabrikker i Kambodsja i 2014.

– Da er det litt naivt å ikke bry seg om dette, sier han.

Kleven tror imidlertid at utfordringen med å ikke spise svinekjøtt hele sommeren blir nettopp det – en utfordring.

– Ja, er du gæren. Helt ærlig, jeg er kjempedårlig på å lage mat, det er lett å bare koke seg noen pølser til middag eller kjøpe baconpølse på roadtrip. Pølse er digg, folk lyver om de sier noe annet. Jeg kommer sikkert til å være i noen situasjoner hvor jeg angrer litt, forteller han lattermildt.

Om sommerløftet kommer til å gå ut over kjøtt i kostholdet også på høsten, ser han an.

– Jeg har hatt det litt i bakhodet at jeg skal kutte ned en del på alt kjøtt. Så får vi ta «griseløftet» først. Det er dag to, så jeg kan ikke skryte på meg å ha blitt veganer ennå!

Flere kjendiser har underskrevet

Listen er underskrevet av kjente profiler som har tatt avstand fra kjøtt, som «Paradise Hotel»-programleder Triana Iglesias, artist Hanne Sørvaag og influenser Kristin Gjelsvik.

– Alle har vært kontaktet direkte av oss og vært kjempeglad for å få muligheten til å være med på det. Flere av dem har spist gris senest i sommer, men ble så overrasket og sjokkert at de sluttet. Noen av dem har vært veggiser fra før, men ønsket å sende et ekstra signal til griseindustrien, sier pressetalsperson i Nettverk for dyrs rettigheter, Tor Grobstok.

Han understreker at ingen av profilene er betalt for å være med i kampanjen, som nå er underskrevet av i underkant av 1000 personer.

– Det er gledelig at så mange reagerer på avsløringene. Mange forbrukere er veldig opptatt av dyrevelferd, men det er vanskelig å ta gode valg når de blir forsøkt villedet av svineindustrien, sier han.

Publisert: 02.07.19 kl. 22:51