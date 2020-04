TETT FORHOLD: Søstrene Vita og Wanda Mashadi deler det meste, også seng. Denne vinteren og våren har begge vært å se i «Kompani Lauritzen» på TV 2. Vita røk tidlig ut av programmet, mens Wanda fortsatt er med. Foto: Mattis Sandblad / VG

Wanda Mashadi fra «Kompani Lauritzen» om drittslengingen: – Jeg kan ikke ta det seriøst

Den profilerte og nysingle TV-profilen (28) lar seg ikke tirre av ondskapsfulle ytringer i innboksen. – Før ville jeg tatt meg nær av det, sier hun.

«Kompani Lauritzen» har vært en knallsuksess for TV 2 denne våren. Blant dem som tar del i Dag Otto Lauritzens (63) og Kristian Ødegårds (44) knallharde militærregime er Wanda Mashadi (28), aller best kjent fra NRK-serien «Vita og Wanda».

I slutten av januar bekreftet Mashadi overfor Se og Hør at hun er singel igjen.

– Jeg har det fint, jeg. Man sklir på en måte fra hverandre, er ulike på et vis. Det trenger ikke alltid være så dramatisk. Det går an å gjøre det på en rimelig måte, sier hun til VG.

Hun stresser ikke med å få seg en ny kjæreste.

– Jeg er singel som bare det. Det er vel ikke så mye å gjøre med det i disse corona-dagene heller, er det det da? Jeg har én partner, og det er Vita. Jeg tror jeg skal holde meg til det en liten stund til, forteller 28-åringen, som heller tar ting litt som det kommer.

– Jeg tenker ikke noe særlig over det. Jeg er ikke den som planlegger sånt, jeg er ganske spontan av meg. Jeg liker å planlegge hverdagen og rutinene, mens alt annet tar jeg litt som det kommer. Jeg er omringet av så mange fine venner og familie uansett, og klarer meg med det.

KNALLHARDT REGIME: Wanda Mashadi er blant deltagerne som virkelig får kjørt seg i «Kompani Lauritzen» på TV 2. Foto: Matti Bernitz

De fem første programmene av «Kompani Lauritzen har i snitt godt over én million seere. Og til VG legger ikke TV-profilen skjul på at det fører til mange henvendelser fra ukjente mennesker. Ikke alle tilbakemeldingene er positive.

– Det kommer mye rart, altså. Samtidig tror jeg folk har endret litt syn på oss etter dette. Jeg har fått veldig mange hyggelige meldinger fra voksne damer, voksne menn og familier som sitter og ser på programmet sammen.

Men:

– Noen ordlegger seg litt feil, så det er vanskelig å skjønne om det er et kompliment eller ikke, som for eksempel «Jeg trodde du var en dum bimbo, men etter å ha sett på Kompani Lauritzen har jeg fått et helt annet syn på deg». Jeg får mest positivt, men det er selvsagt noen som ikke er så hyggelige.

Av og til kommer det også meldinger som overskrider grensene fullstendig.

– Jeg driter egentlig litt i det. Heldigvis er det ikke ofte jeg får ekle meldinger i kategorien bilder og slikt. Men det er noen som lager falske profiler, og sender deg «hore», «stygg» og slikt. Men altså, når du ikke tør vise identiteten din engang ... Jeg kan ikke ta det seriøst, sier Mashadi, som derfor heller velger å le det bort sammen med tvillingsøsteren Vita.

– Men før, for fire, fem år siden ville jeg tatt meg nær av det. Om noen sender meg «Du er stygg» nå, ler jeg bare og legger det ut på storyen min på Instagram. På den måten kan folk se hvor idiotiske andre mennesker kan være.

KAMPKLARE: Her er de 14 kjendiser som var med fra start i den nye TV 2-serien «Kompani Lauritzen». Bak f.v.: Raymond Kvisvik, Lise Karlsnes, Henrik Thodesen, Øyvind «Vinni» Sauvik, Abiel Tesfai, Emil Solli-Tangen, Desta Marie Beeder, Siri Kristiansen, Marte Bratberg. Foran f.v.: Izabell, Lasse «Lazz» Jensen, Wanda Mashadi, Vita Mashadi og Håvard Lilleheie. Foto: Matti Bernitz Pedersen / TV 2

På ett eller annet tidspunkt håper hun imidlertid å finne én hun kan dele livet sitt med. Og Mashadi har gjort seg opp noen små tanker om den perfekte mann.

– Ha ha, det må være en fin blanding av litt Jon Almaas, litt Jacob Oftebro, litt Andreas Mikkelsen og litt Nicolai Cleve Broch. Jeg kjenner ingen av dem, så jeg vet ikke om det handler om det personlighetsmessige eller hva. Da er det vel utseendet det går på, sier «Kompani Lauritzen»-deltageren med et smil til VG.

«Kompani Lauritzen» har sendefri førstkommende lørdag, men er tilbake på skjermen neste lørdag. I helgen var det Emil Solli-Tangen (29) som måtte forlate konkurransen.

Publisert: 08.04.20 kl. 11:40

