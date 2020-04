MYE DRAMA: Kim Kardashian (til venstre), Khloe Kardashian og Kourtney Kardashian får mye oppmerksomhet gjennom TV-serien «Keeping up with the Kardashians». Foto: Omar Vega / Invision

Khloe Kardashian tar pause fra menn: – Det er mulig jeg aldri vil date noen igjen

Den amerikanske realitystjernen (35) er lei av maset om at hun bør finne seg en ny kjæreste igjen.

Khloe Kardashian, kjent fra realityserien «Keeping up with the Kardashians», har vist seg å falle for profesjonelle basketballspillere. 35-åringen var først gift med basketballspilleren Lamar Odom (40). Paret ble separert i 2013, men skilsmissen trådte først i kraft i 2016.

Hun ble deretter sammen med Tristan Thompson, også han en profil på basketballbanen. Våren 2018 fikk de datteren True Thompson sammen, men etter at det gikk rykter om at Tristan Thompson (29) hadde vært utro, gikk de to fra hverandre i 2019.

Siden det har Khloe Kardashian vært singel, og nå melder hun at hun kanskje for alltid vil forbli singel, skriver flere internasjonale medier, deriblant People og Cosmopolitan.

Det sier realitystjernen i en episode av «Keeping up with the Kardashians», som ble vist i USA på torsdag. I episoden diskuterte hun med sin mor, Kris Jenner (64), hvorvidt hun skal kaste seg ut på «markedet» igjen.

– Jeg har venner, som veldig gjerne vil koble meg sammen med noen menn, men det bryr jeg meg ikke om. Jeg er kun fokusert på meg og datteren min. Det er det eneste jeg har lyst til, uttaler Khloe Kardashian, som tilføyer:

– Hvem vet, det er mulig jeg aldri vil date noen igjen.

Uttalelsene skal ikke ha falt i god jord hos moren, som sier at hun ønsker Khloe skal leve livet sitt på best mulig måte, og at hun håper at hun etter hvert vil begynne å date igjen.

VIL FORBLI SINGEL: Khloe Kardashian fikk datteren True Thompson sammen med Tristan Thompson, men realitystjernen nyter nå singellivet til fulle. Foto: Jerritt Clark / Getty Images North America

– Du er nødt til å fryse ned eggene dine, utbryter Kris Jenner, som sikter til at datteren på den måten vil ha lettere for å få flere barn i fremtiden.

Det er den 35 år gamle realitystjernen ikke veldig begeistret for.

– Jeg er ikke så urolig for det, sier Kardashian, som samtidig gir uttrykk for at hun synes det er merkelig at de rundt henne synes det er en negativ ting å være singel.

– Tro meg, hvis jeg ønsket å date, så ville jeg gjort det. Jeg vil bare heller investere energien min i datteren min og i det å hele meg selv, sier hun i programmet.

Publisert: 14.04.20 kl. 11:28

