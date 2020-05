SKRIVER BOK: Lady Colin Campbell til venstre forteller at hun kommer med en bok om Meghan og Harry, hvor det vil komme avslørende detaljer om det profilerte paret. Foto: Ian West/Pa Photos og Doug Peters/Pa Photos

TV-profil hevder hun kommer med avsløringer i bok om Meghan og Harry

Den profilerte forfatteren og TV-personligheten Lady Colin Campbell (70) lover at hun skal fortelle den ekte historien om stjerneparet Prins Harry (35) og hertuginne Meghan (38) i en ny bok.

Campbell kommer med uttalelsene i den britiske tabloidavisen Mirror søndag. Tittelen på boken blir «Meghan and Harry: The Real Story», uttaler hun til avisen.

– Det blir masse avsløringer. Jeg har hatt besøk av medlemmer av Markle-familien, men jeg røper ikke mer før nærmere boklansering, sier hun til Mirror.

70-åringen har tidligere skrevet boken «The Untold Life of Queen Eliszabeth The Queen Mother». Hun er i tillegg kjent fra fra flere britiske TV-program. Hun har tittelen «Lady», etter å ha vært gift med Colin Ivar Campbell, som var sønn av den ellevte hertugen av Argyll.

Hun planlegger å gi ut boken i august, omtrent på samme tid som Meghan og Harry planlegger å gi ut sin egen bok: «Finding Freedom», hvor de skal fortelle sin egen historie.

Det profilerte paret hadde i mars sin siste opptreden som framtredende medlemmer av det britiske kongehuset.

Flyttet inn i luksusvilla

Nylig skal de ha flyttet inn hos Hollywood-kjendisen Tyler Perry i lukrative Beverly Hills i Los Angeles, hvor barnet deres Archie nylig feiret ettårsdagen sin, ifølge Daily Mail.

Den engelske avisen dekker Harry og Meghan tett, selv om de har havnet i unåde hos det kongelige paret. Så betent er forholdet at Meghan har gått rettens vei. Tvisten har sin bakgrunn i et brev Meghan i fjor skrev til faren Thomas Markle.

1. mai ble det klart at Meghan tapte det første slaget mot storavisen.

Det var Daily Mail som nylig meldte at det angivelig vil koste om lag 48 millioner kroner årlig å sørge for sikkerheten rundt Meghan, Harry og Archie i Los Angeles. Prins Charles skal visstnok være innstilt på å spytte i halvparten av beløpet, som et privat bidrag, for å hjelpe sin yngste sønn og hans familie.

President Donald Trump var raskt ute på nyåret med å kunngjøre at han i hvert fall nekter å ta regningen.

Hertugen og hertuginnen er i ferd med å opprette et uavhengig fond, øremerket veldedighet og ingen egen profitt.

Organisasjonen som har fått navnet Archewell, erstatter Sussexroyal, som prinseparet satte punktum for da de 31. mars formelt trakk seg ut av den britiske kongefamiliens offisielle plikter. En ny nettside, som skal representere en rekke gode formål, som støttegrupper og utdanningstiltak, er under utarbeiding.

Hvordan den nye veldedighetsorganisasjonen skal balanseres med parets egne kommersielle planer, er ikke kjent.

