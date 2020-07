HYLLER GUTTUNGE: Filmstjernen Anne Hathaway hyller en seks år gammel gutt fra Wyoming etter at han reddet lillesøsteren sin fra et hundeangrep. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Bridger (6) reddet lillesøsteren fra hundeangrep - hylles av kjendiser

Bridger Walker (6) måtte sy over 90 sting etter at han reddet lillesøsteren fra et hundeangrep. Nå hylles han av blant andre filmstjernen Anne Hathaway og helten fra «Avengers».

9. juli gikk seks år gamle Bridger Walker fra Wyoming til aksjon da en schæferhund siktet seg inn mot hans fire år gamle søster.

Mens Bridger skjermet søsteren sin, ble han brutalt angrepet av hunden, opplyser familien i en uttalelse til CNN.

– Tragisk. I stedet for å løpe vekk, hoppet hunden og låste seg fast i Bridgers kinn, sier familien.

Etter angrepet måtte Bridger gjennom en to timer lang operasjon, og legene måtte sy mer enn 90 sting.

Da faren i etterkant spurte Bridger om hvorfor han hoppet inn mellom søsteren og hunden, skal Bridger ifølge uttalelsen ha sagt:

– Hvis noen måtte dø, tenkte jeg at det skulle være meg.

Etter hendelsen opprettet Bridgers tante, Nikki Walker, en Instagram-konto hvor hun delte den heltemodige hendelsen.

Nikki skrev i det første innlegget at Bridger er en «Avenger»-fan og at «Jeg vet at det er et «long-shot», men jeg prøver å nå ut til Avengers og andre helter slik at de kan lære om dette siste tilskuddet i deres rekker.».

Det tok ikke lang tid før innlegget fanget filmstjernen Anne Hathaways oppmerksomhet.

Onsdag delte hun et innlegg av Bridger og søsteren med teksten «Jeg kan bare håpe at jeg er halvparten så modig i livet mitt som du er i ditt, Bridger».

I innlegget har hun tagget «Avenger»-stjernen Mark Ruffalo og spurt om han trenger en lagkamerat.

Hathaways innlegg har i skrivende stund fått godt over én million likerklikk og tusenvis av kommentarer der folk berømmer gutten.

Natt til torsdag har også «Avenger»-skuespiller Chris Evans hedret den unge gutten.

Evans, som spiller karakteren «Captain America» i «Avengers», sier i en video publisert på E! Online sin twitter-konto, at han skal sende Bridger et autentisk «Captain America»-skjold.

I videoen sitter Bridger i et «Captain America»-kostyme når han får spilt av Evans’ hilsen.

– La meg være den neste til å si det. Kompis, du er en helt. Det du gjorde var så modig og uselvisk. Din søster er så heldig som har deg som storebror, sier Evans.

Han sier at Bridger må holde ut behandlingstiden og er overbevist om at gutten kommer til å klare seg fint.

– Fortsett å være den du er, vi trenger folk som deg, sier Evans.

Familien til Bridger sier at også Mark Ruffalo, Tom Holland, Hugh Jackman, Zachary Levi, Russo-brødrene og Robbie Amell er blant dem som har nådd ut til dem.

– Vi må følge Bridgers eksempel, nærme oss verden som barn, og bringe mer fred til våre egne hjem, samfunn, stater og land, sier familien.

Publisert: 16.07.20 kl. 14:26 Oppdatert: 16.07.20 kl. 15:32

