Pete Doherty til sykehus etter å ha blitt stukket av pinnsvin

Lufteturen med hundene gikk ikke helt som planlagt for den britiske artisten.

Artisten Pete Doherty (40) så seg nødt til å oppsøke sykehus etter at han nylig ble stukket av et pinnsvin. Det viser han selv fram på både Twitter og Instagram, der han også hyller sykehuspersonalet.

– Takk til alle fantastiske menn og kvinner som jobber på NHS (helsetjenesten, journ.anm.). Hvilke fantastiske engler som fortjener vår respekt og takknemlighet, skriver han.

Det skal ha vært da sangeren var ute og luftet sine to hunder at han fikk et ublidt møte med pinnsvinet. Plutselig hadde nemlig en av hundene et pinnsvin i munnen, og det var da Doherty skulle hjelpe hunden med å få bort dyret at uhellet skjedde.

Doherty ble stukket i fingeren av det som skal ha vært en infisert pigg, og måtte ha legehjelp for å få fjernet den, skriver flere internasjonale medier, deriblant Daily Mail.

Mandag delte han et bilde av seg selv i sosiale medier, der han sitter på sykehussengen med en bandasjert hånd.

Tirsdag meldte også radiokanalen BBC Radio 5 Live at 40-åringen skulle ha medvirket i programmet, men at pinnsvin-dramaet gjorde at han var tvunget til å avlyse.

– Pete Doherty befinner seg akkurat nå på sykehuset for å ta bort en infisert pinnsvin-pigg fra sin finger. Vi håper han kommer seg fort, for uansett årsak er det alvorlig nok til at han ikke kunne være med i programmet, sa programlederen Nihal Arthanayake, som fikk inn skuespiller Kiefer Sutherland som erstatter.

