«FREMTIDSBY»: Slik ser arkitekten Hussein Bakri for seg at Akon City i Senegal skal se ut. Prosjektet sammenlignes med fremtidsverdenen Wakanda i Marvel-suksessen «Black Panther». Foto: Akoncity.com, Bad Consult, KE International

Akon vil lage «virkelighetens Wakanda»

Langs kysten av Senegal skal R&B-artisten bygge en fremtidsrettet pan-afrikansk by til seks milliarder amerikanske dollar – drøyt 54 milliarder kroner.

Oppdatert nå nettopp

Det ambisiøse prosjektet er blitt sammenlignet med den utopiske, afrikanske fremtidsverdenen Wakanda i Marvel-suksessen «Black Panther», der nylig avdøde Chadwick Boseman spilte hovedrollen.

– Akon City vil bli begynnelsen på Afrikas fremtid. Ideen er å byggen en futuristisk by som inneholder all den siste teknologien, kryptovaluta og også hvordan afrikanske samfunn bør være i fremtiden, sier Akon (47) – som tilbrakte store deler av barndommen i foreldrenes hjemland Senegal.

Artisten, som egentlig heter Aliaune Damala Badara Akon Thiam, var denne uken i hovedstaden Dakar, skriver Washington Post.

LANSERTE STORSLÅTT PLAN: Akon var mandag på plass i Dakar i Senegal for å fortelle at byggearbeidene til hans Akon City settes i gang neste år. Foto: SEYLLOU / AFP

Her la han den første byggesteinen på det rundt åtte kvadratkilometer store området han har fått av senegalesiske myndigheter til å virkeliggjøre sin visjon. Til sammenligning er bydelen Manhattan i New York 59 kvadratkilometer stor.

På Instagram har Akon delt plantegninger av surrealistiske skulpturelle bygninger i metall og glass:

Under en pressekonferanse i Senegals hovedstad Dakar mandag, fortalte artisten at de startet arbeidet med byen før filmen «Black Panther» kom ut. Han fortalte for første gang om planene i 2018, skriver Guardian.

– Men da filmen kom, var det som en velsignelse, som om gud lot denne filmen bli en suksess. For meg er det en ære å bli sammenlignet med en slik suksess og å gi folk troen på at noe slikt kan være mulig i Afrika, sier han nå.

Egen kryptovaluta

Byen skal bygges rundt landsbyen Mbodiene langs kysten av Senegal – rundt 100 kilometer fra hovedstaden Dakar. Mandag besøkte Akon gresslettene her sammen med landets turistminister Alioune Sarr.

Ifølge Akon har prosjektet allerede sikret seg rundt fire av de seks milliarder dollarene som trengs – investeringer som er sårt tiltrengt i Senegal, ifølge turistministeren.

– Covid-19 har sådd tvil overalt. Dette betyr at de som har tvilt på attraktiviteten til Senegal, og Afrika generelt, må overbevise seg selv om at det finnes menn og kvinner som tror på Afrika, sier Sarr.

Byen skal ifølge Akon ha en egen teknologi-hub, ferieanlegg langs kysten og en egen sone for filminnspillinger døpt «Senewood». En ny kryptovaluta med navnet AKoin blir ifølge artisten betalingsmåten.

Akon, som er født i USA, vil at hans pan-afrikanske by skal være et luksuriøst tilfluktssted for mennesker med afrikansk bakgrunn over hele verden.

– Systemet der hjemme behandler dem urettferdig på så mange måter du ikke kan forestille deg. Og de går bare gjennom det fordi de føler at de ikke har noe valg, sier han til pressekorpset i Dakar.

Artisten gjorde stor suksess med R&B-albumet «Trouble» i 2004, men har de siste årene brukt mer og mer av tiden sin på ulike utviklingsprosjekter i Afrika, skriver nyhetsbyrået Ap. Han står blant annet bak solenergiselskapet Akon Lightning Afrika, som samarbeider med Verdensbanken og ulike myndigheter for å gi elektrisitet til små landsbyer.

– Håper dette er en stor spøk

Prosjektet Akon City får imidlertid kritikk for ikke å ha inkludert nok senegalesere, skriver Washington Post. Firmaet som skal bygge byen – KE International – er amerikansk, mens arkitekten Hussein Bakri er bosatt i Abu Dhabi.

– Disse formene kunne vært overalt: Phoenix, Dubai. Hvorfor kan vi ikke definere vår egen modernitet? spør den senegalesiske arkitekten Nzinga Mboup.

En annen lokal arkitekt, Mamy Tall, sier til avisen at designet ikke ser ut til å være tilpasset klimaet i Senegal.

– Bildene han publiserer, det er ikke tatt hensyn til noe som er relatert til Senegal, til vårt klima, våre materialer eller våre behov. Jeg håper virkelig dette er en stor spøk.

Publisert: 02.09.20 kl. 01:46 Oppdatert: 02.09.20 kl. 01:59