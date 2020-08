DØD AV KREFT: Chadwick Boseman Foto: VALERIE MACON / AFP

«Black Panther»-regissør: – Jeg har ikke sørget over et så akutt tap før

Den amerikanske skuespilleren etterlater seg mange i sorg i Hollywood. «Black Panther»-regissøren sier han er helt ødelagt av sorg.

For mindre enn 10 minutter siden

Det ble i helgen kjent at Chadwick Boseman døde av tarmkreft, 43 år gammel. «Black Panther»-regissøren Ryan Coogler er blant dem som sørger over tapet av en nær kollega.

– Jeg har ikke sørget over et så akutt tap før. Jeg har brukt det siste året på å forberede, forestille og skrive ordene som han skulle uttale, som det var forutbestemt at vi ikke skulle få se, skriver han i et minneord publisert på Marvels hjemmesider.

– Jeg blir ødelagt av tanken på å vite at jeg ikke lenger er i stand til å se et nærbilde av ham i monitoren, eller gå bort til ham for å be ham om en ny tagning, fortsetter han.

Boseman har spilt i en rekke filmer mens han har vært syk og har vært gjennom cellegiftkurer og operasjoner mens han jobbet, står det på Twitter-kontoen som først opplyste at han var død.

REGISSØR: Ryan Coogler i 2019. Foto: Robin L Marshall / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

les også Hollywood-stjerner i sorg etter Chadwick Bosemans død

Boseman har aldri snakket offentlig om diagnosen, skriver Sky News. Heller ikke Coogler visste om diagnosen, tilkjennegir han i minneordet.

– Etter at familien hans ga uttalelsen, skjønte jeg at han hadde levd med sykdommen så lenge jeg hadde kjent ham, skriver han videre.

Han gir sine kondolanser til Bosemans kone Simone, som var ved hans side da han døde.

Boseman er mest kjent for sin rolle som superhelten Black Panther.

– Tvers gjennom fin fyr

VGTVs journalist Benjamin Brekken møtte Chadwick Boseman i forbindelse med «Black Panther» i februar 2018, da Brekken jobbet for filmportalen Filmweb.

– Da jeg ankom intervjuet spratt Boseman opp fra stolen og sa jeg var veldig høy, før han spurte om vi kunne stille oss rygg til rygg og måle hvem som var lengst. Det gjorde vi. Jeg opplevde ham som en imøtekommende, proff og tvers gjennom fin fyr. Det var ingenting under møtet som kunne tyde på at han hadde tykktarmskreft, så nyheten kom virkelig som et sjokk.

INTERVJU: VGTVs Benjamin Brekken møtte Chadwick Boseman i 2018.

Publisert: 31.08.20 kl. 21:22

Mer om Hollywood

Fra andre aviser