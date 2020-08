Terje Formoe (70): – Ingenting blir som før

Terje Formoe har ikke opplevd lignende unntakstilstand på jobb siden 1995. Han forteller om corona-trøbbelet, konflikten med Dyreparken og den vanskelige starten.

For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg har kjent på en merkelig ro under hele corona-perioden. Jeg tenkte for det meste at vi kom til å løse det på en eller annen måte, men underveis tvilte jeg selvsagt også.

Fra andre aviser