BLE SUPERSTJERNE: Macauley Culkin var bare åtte år gammel da han spilte hovedrollen i den aller første «Hjemme alene»-filmen. Foto: TV 2

Disney spiller inn ny versjon av «Alene hjemme»

Disney bekrefter at filmklassikeren med Macauley Culkin i hovedrollen kommer i ny drakt.

Nå nettopp

Så langt tilbake som i 1990 var det premiere for den ikoniske filmen «Alene hjemme», med Macauley Culkin (38) i hovedrollen. Nå går det mot en nyinnspilling av filmen til Disneys kommende strømmetjeneste Disney+.

Det bekrefter Disney-direktør Bob Iger, ifølge flere internasjonale medier, deriblant NBC og CNN.

Sett denne? Macauley Culkin gjorde comeback i reklamefilm rett før nyttår:

Tidligere i år kom nyheten om at Disney har kjøpt opp store deler av den australske mediemogulen Rupert Murdochs 21st Century Fox til den svimlende summen av drøye 623 milliarder norske kroner. Det gjør det mulig for Disney å gjøre nyinnspillinger av store filmhits fra Fox. Også filmer som «Night at the museum», «Diary of a Wimpy Kid» og «Cheaper by the Dozen» skal spilles inn på ny, lyder det.

På Twitter fleiper Macauley Culkin selv med planene om nye «Alene hjemme»:

Det er ennå ikke klart om filmene skal spilles inn i film- eller serieform. Det er heller ikke kjent hvem utgjør rollelistene i de nye versjonene av filmklassikerne. På sosiale medier raser nå debatten, og flere mener Disney bør holde seg unna. Spesielt når det kommer til juleklassikeren «Hjemme alene».

Publisert: 08.08.19 kl. 08:04