JOBB-KONTO: Prinsesse Märtha Louise har opprettet en ny konto på Instagram til jobbrelaterte prosjekter. Foto: Frode Hansen/VG

Märtha Louise har laget ny Instagram-konto uten prinsessetittel

Onsdag ble det klart at prinsessen ikke lenger skal bruke tittelen sin til næringsvirksomhet. Ett av grepene som er gjort er ny Instagramkonto – uten tittel i navnet.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Tre måneder etter at Slottet uttalte at de ville gå i dialog med Märtha Louise i forbindelse med hennes bruk av prinsessetittelen i markedsføring av næringsvirksomheten sin, er det besluttet at hun kun skal bruke tittelen privat og som representant for Kongehuset.

– Jeg skal fra nå av ikke bruke min prinsessetittel i kommersiell sammenheng. Det vil si at jeg i alle kommersielle sammenhenger bruker kun Märtha Louise, skriver hun.

les også Prinsesse Märtha Louise la ut fødselsnummer på Instagram

Märtha Louises offisielle Instagram-konto inneholdt prinsessetittelen, noe som gjør at hun ikke vil kunne markedsføre på denne. Det har hun løst ved å lage en ny konto.

– Dette er min nye side for mine jobbrelaterte prosjekter hvor jeg kun bruker navnet mitt, uten tittel. Jeg er ganske enkelt Märtha Louise. La oss utforske livet og gå på eventyr sammen, skriver hun.

VG var i kontakt med prinsessens manager Carina Scheele Carlsen kort tid etter at nyheten ble kjent, etter at prinsessen hadde opprettet ny Instagram-konto.

– I og med at prinsessen også bruker Instagram-kontoen sin til markedsføring, kommer hun til å endre brukernavnet?

– Det vil vise seg hva som blir endret og hvordan det blir gjort fremover, svarte hun.

Slottets kommunikasjonssjef Guri Varpe henviste til Scheel Carlsen for spørsmål rundt hvordan prinsessen ville følge opp de nye retningslinjene for tittelbruk.

Publisert: 07.08.19 kl. 14:12