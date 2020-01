TOPPBLOGGER: Isabella Löwengrip, her på en galla i Stockholm i fjor. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Isabella «Blondinbella» Löwengrip singel igjen

Den svenske influenseren og businesskvinnen (29) har brutt med sin 23 år eldre kjæreste.

Det opplyser Löwengrip selv både på blogg og på Instagram, der hun sier at det «aldri er lett å skrive om forhold som tar slutt».

«Kjærlighet ble til vennskap», betror hun – og sikter til den forholdsvis ferske romansen med intreprenør og milliardær Erik Selin (52.

Det var på våren i fjor at de første spekulasjonene om søt musikk begynte å versere.

«Det er en vanskelig beslutning», lyder det videre fra 29-åringen nå, tidligere kjent under bloggnavnet Blondinbella.

Hun skriver videre at hun og Selin fortsatt er gode venner, og at planen er å forbli det resten av livet.

«Vi har kunnet lene oss på hverandre uansett hva», skriver hun og mimrer om reiser verden rundt i den tiden de har vært et par.

Löwengrip opplever tøffe tak karrieremessig. Forretningskvinnen har de siste par årene gått på den ene økonomiske smellen etter den andre. Nylig ble det klart at hun må selge luksusvillaen hun kjøpte for kun ett år siden. Også på kjærlighetsfronten har det vært svært turbulent, i tillegg til at hun er blitt beskyldt for å jukse med tall.

Før jul meldte hun på bloggen at hun får oppfølging av profesjonelle, og at hun trenger beroligende piller samt andre medisiner for både søvnløshet og magekatarr. Hun forklarte at private leger og psykologer hjelper henne med både fysisk og psykisk krisehåndtering.

Löwengrip har tidligere hatt ett uttalt mål om å bli verdens mektigste businesskvinne, og overfor MinMote har hun ikke lagt skjul på at hun lever et liv mange liker å kritisere.

Tobarnsmoren er tidligere kåret til Sveriges mektigste kvinne i næringslivet.

Publisert: 12.01.20 kl. 17:06

