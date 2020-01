DØD: Ari Behn døde 1. juledag. Her under et intervju med VG i januar 2018. Foto: Frode Hansen, VG

Forventer stor pågang til Aris bisettelse: – Møt i god tid

Sikkerhetsoppbudet blir stort, og Ari Behns manager oppfordrer alle som vil være med i bisettelsen, om å være tidlig ute.

Når Ari Behn bisettes fra Oslo domkirke fredag, blir hele Kirkegaten ned mot Prinsens gate stengt.

– Folk må møte i god tid, og jeg har fått opplyst av politiet at det ikke blir mulig å ha med noe utstyr av noe slag. Kun små håndvesker er tillatt å ta med inn i kirken. Alle som har med gjenstander, som for eksempel kameravesker, blir vist bort, sier Geir Håkonsund, Ari Behns manager, til VG.

Han oppfordrer alle som ønsker å delta, til å reise kollektivt inn til Oslo sentrum.

1. juledag: Ari Behn tok sitt eget liv.

Håkonsund varsler politioppbud rundt hele domkirken. Han informerer om at det blir rigget til to køer, én for alle som har reserverte plasser, og én for alle andre.

Bisettelsen: Dette vet vi

Oslo domkirke rommer 900 mennesker.

– Innslippet for de som har reserverte plasser, vil være fra kl 11.45. De øvrige slipper inn fra kl 12. Det er satt av omtrent 600 plasser til øvrige gjester, resten er for de reserverte. Når det er fullt, så er det fullt, sier Håkonsund.

VG får opplyst fra politiet at siden bisettelsen er et privat arrangement, så forholder de seg til arrangøren.

– Politiet hjelper arrangør med å legge til rette for at bisettelsen kan gjennomføres på en verdig og sikker måte. Ut fra dem som er til stede, vil det iverksettes noen rutinemessige sikkerhetstiltak, sier Johan Fredriksen, leder for felles enhet for operativ tjeneste.

– Vi vil være nødt til å gjennomføre noen trafikkregulerende tiltak i umiddelbar nærhet til Domkirken, men ellers vil de som ferdes i Oslo sentrum, ikke bli påvirket, legger han til.

Det vil ikke bli satt opp noen storskjerm utenfor kirken.

– Vil man følge seremonien, så må man være blant de 600, eller så må man følge TV-sendingene, sier Håkonsund.

Manageren sier at pågangen fra mennesker som ønsker å være med, har vært stor.

– Svært mange har kontaktet meg, kirken og Aris forlag, så vi regner med stort trykk. Til dem er det blitt kommunisert at man må være tidlig ute.

Han forklarer at det ikke er noe opplegg for å legge ned blomster og tenne lys utenfor kirken, men at det sikkert er mulig.

– Man kan eventuelt gjøre det ved Slottsplassen, slik som er gjort til nå.

MINNES: Sørgende har etter Ari Behns død tent lys foran Slottet. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Pressen blir henvist til et avskjermet området utenfor kirken. Stortorget vil også være åpent.

Ari Behn ble født i Danmark, men er vokst opp i Moss. De siste årene har han bodd i Lommedalen i Bærum. Hvor han skal gravlegges, er ikke offentliggjort.

– Det ønsker vi ikke å kommentere, sier Håkonsund.

VGTV, NRK og TV 2 sender bisettelsen direkte.

Publisert: 02.01.20 kl. 14:09 Oppdatert: 02.01.20 kl. 14:23

