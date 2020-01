TETT PÅ: Reporter Tom Bradby sammen med prins Harry i Sør-Afrika. Foto: ITV

Venn av Harry og Meghan: – Jaget ut

Journalist Tom Bradby mener at det britiske kongehuset visste hva som var på gang, og at prins Harry og Meghan føler seg jaget ut.

– Det har vært mange krangler; mye stygt ble sagt rundt bryllupet. Og det har gått litt for langt. Resten av familien synes så visst at Harry og Meghan er veldig vanskelige, og slik Harry og Meghan ser det, blir de bare jaget ut. Og det er trist, sier Bradby i et intervju med ITV News.

Reporteren lagde sist høst en dokumentar med paret i Sør-Afrika, og skal være en god venn av dem.

Bradby sier videre at diskusjonen om hertugparets fremtidige rolle har gått mellom paret og kongefamilien i flere uker, og at Harry ble bedt om å skrive sine tanker ned – noe prinsen skal ha vært skeptisk til av frykt for lekkasjer.

– Han skrev det ned, og visst lekket det ut. Så ja, jeg tror ikke de fikk mye hint om selve kunngjøringen, men de visste absolutt hva som var i gjære.

Sjelden telefon

Hertugparet skal ha blitt bedt innstendig om ikke å kunngjøre planene sine, ifølge britiske medier.

Kongereporter for The Daily Mail Rebecca English melder at forholdet mellom kongehuset og paret skal ha vært anspent over lengre tid.

Hun skriver at dronningen selv ringte til prins Harry tidlig i november for å kreve svar i forbindelse med parets juleplaner.

SKAL HA RINGT: Dronning Elizabeth. Foto: Alastair Grant/TT/NTB

English påpeker at det er uvanlig for dronningen å ringe, selv til hennes egen familie.

Dronningen skal ha spurt om prins Harry og Meghan planla å feire jul med familien i England.

To dager senere ble det klart at paret hadde lagt julefeiringen til Canada med Meghans familie. Ifølge English er det svært uvanlig at dronningen ikke ble informert om prins Harry og Meghans juleplaner.

Det skal ha vært i slutten av den syv uker lange juleferien at paret bestemte seg for å trekke seg fra sine kongelige oppgaver, blant annet for å få mer tid til å bygge opp sin egen veldedighetsorganisasjon.

Men ifølge English og The Daily Mail skal planleggingen av det nye kapittelet ha foregått i månedsvis sammen med venner og rådgivere i Nord-Amerika.

Dronningen skal ifølge CNN ha bedt prins Harry og Meghan innstendig om ikke å kunngjøre planene sine.

Tilbake i Canada

Meghan har nå dratt tilbake til Canada, mens prins Harry blir igjen for å diskutere parets videre rolle i kongehuset etter at hertugparet opplyste at de vil trekke seg tilbake fra mange kongelige plikter, og heretter bo vekselvis i England og USA.

Sønnen deres Archie ble igjen med barnepiken etter parets julefeiring, og Meghan skal ifølge nyhetsbyrået ha dratt tilbake for å hente sønnen.

Det skriver blant annet kongereporter Chris Ship i ITV i en twittermelding.

Turen til Canada skal ifølge britiske medier være en snarvisitt for å hente sønnen.

«Skuffet»

Det er kjent at kongefamilien skal være «skuffet» og «sjokkert» over at de ikke var informert om at prins Harry og hertuginne Meghan ville offentliggjøre at de trekker seg fra kongelige oppgaver.

Torsdag melder The Guardian at det ble avholdt et krisemøte på kongehuset for å komme til enighet om parets videre rolle.

Kort etter Harry og Meghan hadde sluppet nyheten, kom Buckingham Palace med denne uttalelsen:

«Samtalene med hertugen og hertuginne av Sussex er på et tidlig stadium. Vi har forståelse for deres ønske om å jobbe på en annen måte, men dette er kompliserte ting som vil ta tid å finne ut av».

Ifølge Sky News og kongehusekspert Rhiannon Mills skal uttalelsen ha blitt skrevet ene og alene av hertugen og hertuginnen av Sussex.

Også BBC og kongehusekspert Johnny Dymon melder at den britiske kongefamilien er «såret», og at det skal være en splittelse mellom prins Harry, hertuginne Meghan og resten av kongefamilien.

