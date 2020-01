Foto: Ben Curtis / TT NYHETSBYRÅN

Britiske medier: Meghan tilbake i Canada

Hertuginnen er tilbake i Canada, mens prins Harry blir igjen for å diskutere parets videre rolle i kongehuset, melder flere britiske medier.

Prins Harry og Meghan skal ifølge BBC ha feiret jul i Canada. Sønnen deres Archie ble igjen med barnepiken etter parets julefeiring, og Meghan skal ifølge den britiske avisen ha dratt tilbake for å hente sønnen.

Harry blir igjen for å diskutere deres fremtidige rolle i kongehuset etter at hertugparet opplyste onsdag kveld at de vil trekke seg tilbake fra mange kongelige plikter, og heretter bo vekselvis i England og USA.

Det skriver blant annet kongereporter Chris Ship i ITV i en twittermelding.

Turen til Canada skal ifølge britiske medier være en snarvisitt for å hente sønnen.

«Skuffet»

Det er kjent at kongefamilien skal være «skuffet» og «sjokkert» over at de ikke var informert om at prins Harry og hertuginne Meghan ville offentliggjøre at de trekker seg fra kongelige oppgaver.

Ifølge Sky News og kongehusekspert Rhiannon Mills skal uttalelsen ha blitt skrevet ene og alene av hertugen og hertuginnen av Sussex.

Også BBC og kongehusekspert Johnny Dymon melder at den britiske kongefamilien er «såret», og at det skal være en splittelse mellom prins Harry, hertuginne Meghan og resten av kongefamilien.

