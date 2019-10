FÅR ROS: Angelina Jolie får jevnt over pen omtale av anmeldere som ellers er negative til hennes nye film. Foto: Ian West/PA Wire

Joachim Rønnings «Maleficent» får hard medfart av anmeldere internasjonalt

Publikasjoner som Variety og The Guardian gir tommelen ned for den norske regissørens hollywoodfilm.

Kritikernes dom over «Maleficent – Mistress Of Evil» har begynt å strømme inn – og mange av anmeldelsene er ikke hyggelig lesning for Joachim Rønning.

Den første «Maleficent»-filmen, fra 2014, tjente inn nesten syv milliarder norske kroner. Oppmerksomheten rundt denne oppfølgeren er følgelig ikke ubetydelig.

Amerikanske Variety – magasinet som fant opp filmanmeldelser – gir «Maleficent – Mistress Of Evil» det glatte lag, og kaller filmen en billig «Game of Thrones»-etterligning med en rotete historie.

«Rønning gjør bare slik studioet befaler, og bidrar ikke med noen merkbar personlig beskjed eller visjon», skriver de.

2 av 5

Fra De britiske øyer gir både The Guardian, The Independent og The Irish Times karakter 2 (av 5 mulige).

Jevnt over får filmens skuespillere, særlig Angelina Jolie og Michelle Pfeiffer, mye ros.

Men filmens struktur får pepper, og veien frem til «det store slaget» mot slutten beskrives som forutsigbar. Slaget i seg selv høster fint lite jubel.

Filmens sidehistorie vekker heller ikke begeistring.

«CGI-kampene dreper historien», melder The Guardian, som ellers karakteriserer filmen som skuffende og svak.

«Den går tom for forteller-energi før den er halvveis», mener anmelderen.

«Det skjer altfor ofte med oppfølgerfilmer: I stedet for å gi mer dybde til en allerede eksisterende verden, forsøker man å utvide dens horisont så mye som mulig. Alt du sitter igjen med, er et salig rot av tråder», skriver The Independent.

«Den kaster karakterutvikling over bord, til fordel for umotivert universutvikling og en CGI-stappet, oppblåst kampsekvens», heter det videre.

The Irish Times er spesielt nådeløse mot sidehistorien, hvor Angelina Jolies tittelfigur befinner seg i et hemmelig kongerike.

«Filmen ramler ut i kaos etter de første 30 minuttene», skriver kritikeren.

Mildere stemt

BBC er noe mer positive, og gir filmen karakter 3 av 5. Også der får filmens store slag kjeft for å bli langdrygt.

«Etter hvert som den skrider frem, føles filmen mer og mer sammenrasket av biter og brikker som ikke passer helt sammen», skriver den britiske statskanalen, som likevel mener seg underholdt.

«I likhet med så mange Disney-filmer, er den kalkulert kommersiell med en passe dæsj magi.»

Metro tilbyr karakteren 3,5 av 5, og gir regissøren ros for det visuelle. De skriver at Rønning «har gjort en utrolig jobb med å skape et nytt univers som var regelrett nydelig å se på».

I Norge får filmen terningkast 5 av NRK P3, som synes den er «et fornøyelig eventyr».

VGs anmelder gir terning 3 og etterlyser originalitet. Dagbladet gir også terning 3, og omtaler filmen som en «fornærmelse mot filmelskende feminister».

