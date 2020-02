Foto: Russell Boyce / Channel 4

HBO Max: Bekrefter «Friends» gjenforening

Fredag kveld bekrefter HBO Max at det blir gjensyn med den populære TV-serien «Friends», over 20 år etter at siste episode ble sendt.

Deadline skriver at Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry og David Schwimmer alle er bekreftet til en eksklusiv spesial for HBO Max. Skuespillerne har alle delt nyheten på sine instagramkontoer.

Publisert: 21.02.20 kl. 23:34

