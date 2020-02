SAMMEN IGJEN: Friends-stjernene (f.v.) David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox Arquette, Jennifer Aniston og Matt LeBlanc. Foto: LEE CELANO / AFP

Bekrefter «Friends» gjenforening

Spesialen skal sendes på den nye strømmetjenesten HBO Max.

Fredag kveld bekrefter HBO Max at det blir gjensyn med den populære TV-serien «Friends».

– Man kan kalle denne «Den der de alle kom sammen igjen», sier innholdssjef Kevin Reilly hos HBO Max i en pressemelding.

Deadline skriver at Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry og David Schwimmer alle er bekreftet til en eksklusiv spesial for HBO Max. Skuespillerne har alle delt nyheten på sine instagramkontoer.

Kilder opplyser til Hollywood Reporter at de seks «Friends»-stjernene, som alle forhandlet sammen, vil tjene mer enn det dobbelte per episode enn det de tjente tidligere.

Spesialen vil bli spilt inn på Stage 24 i Warner Bros’ studio i Burbank, der hele serien ble filmet.

Dyre rettigheter

Siden den ble spilt inn på 90-tallet har «Friends» funnet nytt publikum og nytt liv hos strømmetjenesten Netflix.

Serien forlot formelt strømmetjenesten ved utgangen av 2019 i USA og debuterer på WarnerMedias HBO Max i mai.

WarnerMedia betaler 85 millioner dollar per år i fem år for å få «Friends»-rettighetene til sin plattform. Netflix betalte for sin del 100 millioner dollar for å beholde serien på sin plattform.

Flørtet med gjenforening

«Friends», på norsk «Venner for livet», regnes som en av historiens største situasjonskomedier.

Serien rundet av i 2004 etter ti år på skjermen. Siden har reprisene rullet over skjermen jevnt og trutt. Totalt 236 episoder ble spilt inn. I Norge var det TV 2 som sendte den mens serien fortsatt var i produksjon. I disse dager er det TVNorge som viser repriser.

Jennifer Aniston flørtet med tanken om en gjenforening senest i fjor sommer på talkshowet til Ellen DeGeneres.

– Hvorfor ikke? Jeg hadde gjort det, sa Aniston, som er en av «Friends»-skuespillerne som har hatt størst suksess etter serien.

