«EMPIRE»: Jussie Smollett er kjent fra TV-serien «Empire». Foto: Paul Beaty / AP

Skuespiller Jussie Smollett tiltalt for falsk forklaring

Sagaen skuespiller Jussie Smollett (37) fortsetter. Nå er han igjen tiltalt for å ha avgitt falsk forklaring til politiet.

Oppdatert nå nettopp

Det melder nyhetsbyrået AP.

Dette er andre gang Smollett er tiltalt for å ha løyet til politiet om hatkriminalitet i forbindelse med en hendelse som skal ha skjedd i Chicago i januar i fjor.

Siktelsen kommer etter at en spesialetterforsker overtok saken da tiltalen mot skuespilleren frafalt i mars i fjor.

37-åringen har denne gangen seks tiltalepunkter mot seg. Blant annet for falsk forklaring og brudd på offentlig ro og orden.

Hevdet å ha blitt overfalt

Det hele startet i januar for litt over ett år siden. Skuespilleren havnet på sykehus etter at han angivelig ble angrepet av to menn som kom med rasistiske og homofobe tilrop.

– Jeg vil aldri være den mannen dette ikke skjedde med. Det har forandret meg for alltid, sa han etter hendelsen.

En snau måned senere, etter en tid med spekulasjoner, tok saken en brå vending. Skuespilleren ble pågrepet for falsk forklaring. Bakgrunnen var ifølge politiet at han hadde sendt rasistiske og homofobe brev til seg selv.

Pressetalsmann i politiet, Eddie Johnson, forteller at skuespilleren var misfornøyd med lønnen sin i TV-serien «Empire», og gjorde dette for å promotere karrieren sin.

Smollett skal også ha betalt i overkant av 30.000 kroner til to personer for å iscenesette voldshendelsen.

Fikk sparken

Like etter bekreftet TV-serien «Empire» at Smollett omgående ble skrevet ut av serien etter fem sesonger.

I mars i fjor ble han tiltalt for 16 tilfeller av brudd på offentlig ro og orden for å ha avgitt falsk forklaring.

Skuespilleren nektet straffskyld da han møtte i retten.

– Jeg har snakket sant på alle mulige måter siden første dag, har Smollett uttalt.

Senere frafalt siktelsen mot skuespilleren, noe som blant annet fikk Chicagos borgermester Rahm Emanuel til å reagere sterkt.

Nå er Smollett altså siktet igjen – snaut 11 måneder senere.

Hans advokat Tina Glandian har ikke svart på nyhetsbyrået APs henvendelser.

Publisert: 12.02.20 kl. 01:35 Oppdatert: 12.02.20 kl. 01:48

