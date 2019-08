GJENFORENING: «Game of Thrones»-duoen Richard Madden og Kit Harington skal spille side om side i den kommende Marvel-filmen. Foto: Pa Photos, Matt Crossick / EPA, Jason Szenes

«Game of Thrones»-stjernene gjenforenes i superheltfilm

Marvel-filmen «The Eternals» er ventet på lerretet november neste år, og gir «Game of Thrones»-fansen grunn til å juble.

Richard Madden fikk bare tre sesonger i «Game of Thrones», men karakteren Robb Stark rakk å bli kjær for seerne. Kit Harington har gjennom hele serien spilt Jon Snow, som vokste opp som stebroren til Stark-barna.

Nå skal de altså dele skjermen igjen, i Marvel-filmen «The Eternals», som har forventet premiere 6. november 2020, skriver internasjonale medier som Variety. Superstjerner som Salma Hayek og Angelina Jolie står også på rollelisten.

Nyheten ble offentliggjort av Marvel Cinematic Universe (MCU) under et arrangement for den offisielle Disney-fanklubben D23.

Harington skal spille rollen som Dane Whitman, som går under det passende heltenavnet «Black Knight». Madden har fått rollen som «Ikaris».

Filmen vil være basert på tegneserien med samme navn, som først ble publisert i 1976. Handlingen vil foregå før «Avengers».

SUPERHELTER: Barry Keoghan, Richard Madden, Angelina Jolie, Lauren Ridloff, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Salma Hayek og Don Lee skal måle superkrefter i «The Eternals». Foto: Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«The Eternals» er en rekke supermennesker som ble skapt av «The Celestials», som kom til jorden for millioner av år siden, og eksperimenterte med mennesker. Som navnet tilsier er de udødelige. I tillegg har de en rekke superkrefter. «The Eternals» har i årevis hatt en konflikt med «The Deviants».

Publisert: 26.08.19 kl. 08:29