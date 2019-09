MISBRUKT: Stein Erik Hagen

DNB-sjef: – Norske kjendiser blir misbrukt i bitcoin-svindel

Det har vært en stor økning av såkalte investerings-bedragerier så langt i år. DNB-sjef Terje Fjeldvær ser ikke bort fra at det kan ha sammenheng med at svindlere misbruker norske kjendiser i falske artikler og annonser.

Oppdatert nå nettopp







– Stadig flere nordmenn blir svindlet av organiserte kriminelle miljøer som utgir seg for å selge bitcoin, sier Terje Fjeldvær, som er DNBs leder for bedrageribekjempelse, til VG.

Han forteller at økningen i antall nordmenn som er blitt lurt i i forbindelse med investerings-bedragerier er dramatisk.

– Vi har flere eksempler på kunder som viser til artikler de har lest om kjente mennesker som har investert i bitcoin, forteller Fjeldvær og viser til flere konkrete tilfeller.

les også Hevdet hun var tysk arving: Svindlet til seg millionbeløp

# I vinter ble Stein Erik Hagen og Fredrik Skavlan misbrukt i en falsk artikkel, som fremsto som den var hentet fra et TV-intervju, hvor Hagen «avslørte» hemmeligheter om hvordan han var blitt så rik, blant annet ved å satse på bitcoin.

– Dette er noe jeg selvfølgelig absolutt misliker og det ser ut til at det er lite vi kan gjøre med det. Jeg forstår ikke at f.eks. Facebook lar dette fortsette, sier Stein Erik Hagen i en kommentar til VG.

# I en annen falsk artikkel, som ble spredt via Facebook, ble det hevdet at Olav Thon skulle ha investert 850 millioner kroner i et bitcoin-program.

les også Svindlere lurte fansen til å tro at Miley Cyrus var død

«Dette er en oppdiktet artikkel laget for å narre deg til å registrere deg for handel med et bitcoin-program», konkluderte Faktisk.no etter å ha faktasjekket denne saken – og skriver videre:

«Eiendomsmilliardær Olav Thon er misbrukt av personene bak nettsidene. Han har ikke investert noe som helst i Bitcoin Code. Tidligere har flere kjente norske personer blitt utnyttet på samme måte».

Hagen og Thon er for øvrig ikke alene. Artisten Andreas «Tix» Haukeland «promoterer» en snarvei til rikdom i det som fremstår som en artikkel fra Dagbladet. Her kan man lese at Haukeland ble rik ved å investere i Bitcoin.

– Ikke bit på, uttalte Haukeland til VG i juli måned.

– Når vi blir gjort oppmerksom på spredning av denne typen artikler, så setter vi inn tiltak for å stoppe det, men det er et økende problem som bekymrer oss, uttalte Alexandra Beverfjord, ansvarlig redaktør i Dagbladet, til VG i den samme saken.

les også Interessert i bitcoin? Se opp for disse svindeltriksene

TV 2s God morgen Norge og programleder Vår Staude er også blitt misbrukt i lignende artikler.

– Dette er rett og slett svindel, og det er viktig at publikum er klar over og blir advart mot det, sa TV 2s advokat Theo Jordahl i et intervju i fjor med TV 2.no i fjor høst.

SVINDEL-EKSPERT: – Vi har flere eksempler på kunder som viser til artikler de har lest om kjente mennesker som har investert i bitcoin, forteller Terje Fjeldvær, som er DNBs leder for bedrageribekjempelse.

Ifølge DNB-sjefen er fremgangsmåten ofte den samme: Kundene har lest en artikkel om bitcoin-investeringer, gjerne hvor det refereres til en falsk artikkel hvor kjente, profilerte nordmenn har fortalt om hvor mye penger de har tjent på denne typen investeringer. Deretter registrerte kundene seg med kontaktinfo på nettsiden. Ganske umiddelbart blir de oppringt av en representant for det aktuelle firmaet. Konto blir opprettet og penger overført.

les også Vår Staude misbrukt i nettbløff

– Vi er kjent med at flere av de kriminelle sier til våre kunder at «DNB vil ikke du skal gjøre dette» og ikke ønsker at kundene skal bruke DNB. Dette er et ledd av manipuleringen hvor de spiller opp seg og sine produkter som de svake opp mot den store stygge etablerte banken, sier Fjeldvær.

les også Facebooks kryptovaluta bekymrer Datatilsynet

Han forteller at perioden januar til og med juli 2019 var det 112 personer i måneden som var lurt i forbindelse med investerings-bedragerier. Noe som utgjorde 50 prosent flere kunder pr. måned enn snittet var for hele 2018.

– Så veksten i 2019 totalt er betydelig, fortsetter Fjeldvær som understreker at alle tall han oppgir omfatter bare DNBs kunder.

– Men jeg anslår at vi står for 40 prosent av markedet, legger han til.

Fjeldvær sier videre at i juni og juli i år ble det forsøkt overført 17,5 millioner kroner som følge av investerings-bedragerier.

– Dette er kun det som er initiert av transaksjoner. Vi har ikke kunnskap om hva bedragere har bedt våre kunder om overføre som de ikke har lyttet til. Av summen på 17,5 millioner kroner lyktes vi i å stanse 11,3 millioner kroner. Det betyr at hver kunde i gjennomsnitt taper 26 000 kroner. Vi vet heller ikke hvor stor summen ville blitt om vi ikke hadde lyktes med å gripe inn sier Fjeldvær.

les også Ny svindel-e-post sprer bekymring – flere nordmenn lurt

Morten Tandle er administrerende direktør i delings-fellesskapet Nordic Finacial CERT hvor 220 finansvirksomheter er medlemmer og deler informasjon om cyberangrep og cyberkriminalitet.-

– Jeg kan bekrefte trenden som DNB beskriver. Andre norske banker har gjort de samme erfaringene. Dette er en type manipulering som de er gode på. De finner teknikker som trigger oss. Det er dyktig gjort – og de vet å trykke på de riktige knappene, sier Tandle til VG.

Publisert: 22.09.19 kl. 09:31 Oppdatert: 22.09.19 kl. 09:49







Mer om