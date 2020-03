CORONA-SMITTET: Skuespiller Tom Hanks og kona Rita Wilson har ligget i isolasjon på et sykehus i Australia etter å ha testet positivt på coronaviruset. Foto: Monica Almeida / X03919

Tom Hanks utskrevet fra sykehuset etter corona-innleggelse

Skuespilleren (63) er på bedringens vei etter å ha blitt smittet av coronaviruset, mens kona må tilbringe enda litt tid på sykehus.

Den amerikanske skuespilleren Tom Hanks ble i forrige uke lagt inn på et sykehus i Australia etter å ha testet positivt på coronavirus. Nå er han utskrevet fra sykehuset, der han har ligget i isolasjon, skriver CNN.

Hans kone, sangerinne og skuespiller Rita Wilson (63), ligger fortsatt innlagt, meldes det.

Hanks skal ha vært på filmopptak nær den australske Gullkysten da han og kona fikk konstatert corona.

Wilson på sin side hadde holdt noen konserter i Sydney og Brisbane i forkant av at hun også ble testet som positiv smittebærer.

Australske myndigheter har ettergått parets bevegelser og hvem de har vært i kontakt med underveis for å identifisere andre personer de kan ha smittet.

Den 63 år gamle skuespilleren har holdt sine følgere på Instagram løpende oppdatert om situasjonen og hvordan de har det.

«Hei folkens. Rita Wilson og jeg vil gjerne takke alle her Down Under, som tar seg veldig godt av oss. Vi har Covid-19 og er i isolasjon slik at vi ikke smitter andre. Enkelte kan bli alvorlig syke av viruset», skrev han nylig, før han fortsatte:

«Vi tar én dag av gangen. Vi kan alle gjøre noe for å komme oss gjennom det her, nemlig å følge ekspertenes råd og passe på oss selv og hverandre. Ikke sant»?

Ifølge Hollywood-nettsiden Deadline er superstjernen i gang med opptak i Australia på en ikke-navngitt film om Elvis Presley, der han spiller Elvis’ manager gjennom mange år, Tom Parker.

Hanks er spesielt kjent for sine roller i filmer som «Forrest Gump», «Redd menig Ryan» og «Cast Away».

Kona Rita Wilson har også medvirket i flere filmer, deriblant «Runaway Bride, HBO-serien «Bride» og «Søvnløs i Seattle», der Hanks har den mannlige hovedrollen.

Flere filmer og serier har blitt utsatt som følge av coronaviruset.

Publisert: 17.03.20 kl. 10:11

