FLYTTER INN: Mia Gundersen ble onsdag valgt til å bli en fullverdig deltager i vinterens «Farmen kjendis» på TV 2. Asgeir Borgemoen derimot, måtte ta til takke med «Torpet». Foto: Alex Iversen, TV 2

Mia Gundersen sikret seg plass i «Farmen kjendis»: – Jeg var livredd for alle intrigene

Den kjente TV-profilen var svært sliten da hun ankom gården på Finnskogen, men trodde hun uansett skulle rett hjem. Nå er hun, tross alle bekymringer, en fullverdig deltager i TV 2-programmet.

Tirsdag denne uken ankom utfordrerne Mia Gundersen (58) og Asgeir Borgemoen (48) «Farmen kjendis». Dagen etter, onsdag, bestemte de andre deltagerne seg for at det er Gundersen som får bli værende på gården, mens Borgemoen må ta til takke med sidekonkurransen «Torpet».

Det kom overraskende på den 58 år gamle sangeren, skuespilleren og TV-profilen.

– Jeg var fra før av veldig sliten da jeg kom inn på «Farmen kjendis». Det var så mye som hadde skjedd i det siste. Jeg tenkte «Ja ja, dette har jeg sagt ja til, men jeg skal jo ut igjen med én gang». Men det var en veldig koselig gjeng som tok imot meg, og man vet jo aldri hvordan man blir mottatt i en gjeng som allerede har etablert seg, forteller Gundersen til VG.

Hun forklarer:

– Du vet hvordan livet er av og til, at det skjer mye på én gang. Det var i tillegg det faktum at jeg skulle bli fratatt alt, og jeg er ikke vant til å være så mye meg selv, men samtidig så lite beskyttet. Uten sminke, langt ute på landet. Jeg kjente litt på det, men det gikk fort over.

«Farmen kjendis»-deltageren, også kjent som dommer i «Norske Talenter» gjennom en årrekke, legger nemlig ikke skjul på at hun ikke er veldig komfortabel med å gå rundt uten sminke – i hvert fall ikke når hun hadde TV-kameraer på slep nesten til enhver tid.

– Jeg er jo sånn at jeg sminker meg selv om jeg bare skal på butikken, selv om det selvsagt er forskjell på hverdags- og festsminke, sier 58-åringen med et smil.

Til VG forteller hun at hun tidligere også har fått tilbud om å delta i realityprogrammet. Gundersen har imidlertid vært ganske skeptisk – av naturlige årsaker.

SNIPP, SNAPP, SNUTE: Adrian Sellevoll måtte søndag forlate «Farmen kjendis» etter å ha tapt tvekampen i kunnskap mot Mimir Kristjansson. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Jeg har vært redd for alle disse intrigene intriger, alt dette spillet. Jeg var livredd for alle intrigene. Jeg liker det bare ikke, for jeg er ikke glad i drama. Jeg liker ta det rolig og å snakke om ting. Å spille er det verste jeg vet.

– Opplevde du like mange intriger som du fryktet?

– Ne, det jeg likte med gjengen der inne var at de var så reale, de tok opp ting og lusket ikke rundt bak ryggen på folk og laget intriger. Og det er bra, for sånt liker jeg ikke.

Fra før av er det kjent at deltagerne i «Farmen kjendis» får penger for å delta i programmet. Gundersen mener hun bortsett fra det ikke hadde noen krav for å skulle delta.

– Nei, jeg hadde ikke noe spesielle krav. Jeg prøvde meg med sminke, men det var ikke mulig å ha noen krav, egentlig. Men sier jeg først ja til noe sånt, da er jeg med på de reglene og de vilkårene som gjelder, forteller «Farmen kjendis»-deltageren, som synes det er mye mer interessant å delta i programmet som utfordrer enn å være med helt fra starten av.

– Da trenger man ikke være der under hele innspillingsperioden heller. Og så er det noe med det å komme inn som en overraskelse, akkurat det var noe jeg var veldig komfortabel med.

Asgeir Borgemoen legger ikke skjul på at han hadde ønsket et annen utfall av valget mellom utfordrerne.

– Premisset var jo to utfordrere, og så ser man hva som skjer. Jeg hadde ikke vært der lenge nok til at jeg tenkte at hit vil jeg flytte og her vil jeg bo. Men det bli jo litt som å bli valgt sist på fotballbanen, sier Borgemoen, som altså måtte ta til takke med «Torpet» etter å ha blitt sendt ut av de andre deltagerne.

Publisert: 04.03.20 kl. 21:54

