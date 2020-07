VG-Peil-Logo Fra gatemusikant til verdensstjerne Toni Watson, bedre kjent som Tones and I, ble verdenskjent da hun slapp låten «Dance Monkey» i 2019. Selv drømte hun aldri om å bli en verdensstjerne, og sier at hun savner tiden hun var gatemusikant i Australia. Selma Heiberg Hellstrand Av Publisert 08. juli, kl. 15:20 Isabel Infantes / PA Wire Den australske artisten har mange store opplevelser å se tilbake på fra de siste to årene. Hun har blant annet gjestet The Ellen Show, vunnet «Song of the year» i Australia, og skrevet «Dance Monkey» som er en av Spotifys mest strømmede sanger noensinne . Men ingen av disse har vært høydepunktet for henne. Selma Heiberg Hellstrand Av Publisert 08. juli, kl. 15:20 – Tro det eller ei, men den perioden jeg var gatemusikant var høydepunktet de siste to årene. Da jeg sang på gaten tenkte jeg at «Nå har jeg klart det. Dette er det jeg ville». Jeg tenkte aldri at jeg skulle gjøre det for å bli kjent, sier hun til VG. Selma Heiberg Hellstrand Av Publisert 08. juli, kl. 15:20 @Tonesandi Mange har kommentert den spesielle stemmen til artisten. Watson forteller at hun aldri hadde tenkt over at stemmen hennes er annerledes før folk begynte å kommentere det da hun slapp «Dance Monkey». Selma Heiberg Hellstrand Av Publisert 08. juli, kl. 15:20

Verdensstjernen savner tiden som gatemusikant

I 2018 bestemte Watson seg for å reise fra hjembyen Melbourne til Byron Bay for å prøve seg som gatemusikant for første gang. Der bodde hun i en van og levde av pengene hun fikk fra forbipasserende som likte musikken hennes. Byron Bay, en liten by som ligger sør for Brisbane, har mange gatemusikanter.

– Det er så mange gutter der med langt hår som reiser rundt i en van, spiller gitar og synger vakkert. Alle er så talentfulle, men de er helt like. Du må virkelig være en veldig god låtskriver for å skille deg ut, sier hun og legger til:

– Det er greia med Australia. Vi danser ikke rundt i en g-streng her. Du må faktisk være talentfull.

Usikker på om hun kunne synge

Selv var Watson usikker på hvor talentfull hun var.

– Det er så mange som tror de kan synge. På Australian Idol er det for eksempel mange som tror de kan synge, men som ikke kan det, også lurer du på om du er en av dem, sier hun.

Men fansen var ikke i tvil. «Dance Monkey» ble en hit i gatene i Byron Bay, og folk startet å merke seg den nye gatemusikanten. Sangen som hun skrev alene på rundt 30 minutter ble gitt ut offisielt i mai 2019, og toppet lister i USA og mange land i Europa. I skrivende stund har musikkvideoen til låten over en milliard visninger på YouTube.

Foto: DAN HIMBRECHTS / AAP

Watson har drevet med musikk hele livet, men tok aldri profesjonelle timer for å lære seg instrumentene hun spiller. Det hadde hun ikke tid til. Hun var for opptatt med å spille basketball, og lærte seg derfor instrumentene selv når hun hadde tid.

– Men jeg sang i dusjen og rundt omkring i huset, forteller hun.

«Dance Monkey» toppet musikklistene i 30 land, og har mer enn syv milliarder strømninger på alle plattformer. Sangen ligger også på femteplass over Spotifys topp 10 mest strømmede sanger.

– Kommer til Norge

Watson skulle vært på sin første verdensturné i år, men turneen ble avlyst på grunn av coronapandemien.

– Jeg har bestemt meg for at jeg skal dra på turneen senere og holde konsertene akkurat som planlagt. Jeg kommer ikke til å gjøre konsertene større eller endre noe, sier hun.

Et av stoppene under verdensturneen skulle vært Oslo. Watson sier at hun definitivt skal komme til Norge senere.

– Jeg kommer ikke til å droppe noen av konsertene jeg skulle holdt i år. Alle som hadde kjøpt en billett skal få komme på de nye konsertene. Så forhåpentligvis blir det sånn. Jeg vil at konsertene skal bli helt like som det var planlagt så vi kan glemme alt dette med Covid-19 og late som det ikke skjedde, sier hun.

For øyeblikket er Watson hjemme i Melbourne. Hun henger med venner, spiller basketball og skriver på ett nytt album.

– Vi skal ha 15–18 sanger på det neste albumet, og nå har vi 11. Så vi skal fortsette å skrive sanger. Jeg har veldig lyst til å slippe dette albumet i august, sier hun.

«Ingen» vet hvor gammel hun er

Det har blitt spekulert i hvor gammel den australske artisten er. På nett står det at hun er alt fra 19 til 26 år gammel, men Watson sier at ingen av aldrene stemmer. Hun pleide å fortelle alderen sin, men sluttet med det siden ingen trodde på henne.

– Det som skjedde var at noen spurte om alderen min, og jeg fortalte dem det, og så så jeg på Wikipedia og det var tre ulike aldere og ingen av dem var riktig. Det er ikke en eneste riktig alder på nett. Så da bestemte vi at det ville være veldig gøy å bare aldri fortelle noen fordi jeg har fortalt det tidligere og ingen trodde på meg, sier hun.

