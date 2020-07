HINT: Marvel gir inntrykk av at den nye store skurken heter «Knull». Foto: Marvel Comics

Marvel Comics: «Knull is coming – 2020»

Marvel Comics nye annonse er tydelig: «Knull is coming». I Sverige er det flere som reagerer sterkt på sosiale medier.

«Knull is coming – 2020». Det er navnet på tegneserieforlaget Marvel Comics’ nylansering, skriver Aftonbladet.

Også Expressen har omtalt saken. De skriver «Knull is coming» - pass dere for Marvel Comics nye superskurk.

Dette skapte selvfølgelig latter og forventninger blant den skandinaviske fansen.

Det er i en annonse i deres eget magasin «Empyre Magazine» at grunnen bak navnet kommer frem. Hensikten er å annonsere en stor hendelse som skal finne sted senere på året, skriver Bleeding Cool. Det er foreløpig ikke kjent hva hendelsen det annonseres for er.

Ifølge Aftonbladet skal annonsen «Knull is coming» ha tatt av på sosiale medier.

– Hvem skal fortelle Marvel hva «knull» betyr på svensk, skal en ha skrevet.

Og på Instagram er det flere bilder publisert med forskjellige kommentarer til. En skriver til bilde av plakaten «Knull is coming»:

– Hvordan kommer dere til å forsikre dere om at alle involverte parter samtykker til kommende knull?

Flere kommentarer er publisert av lignende slag, og mange har hatt det gøy med det navnet som på både norsk og svensk blir noe helt annet. Men «Knull» er allerede en karakter i Marvel-universet. Den er et nytt tilskudd til Marvel-familien og skurkene. Karakteren dukket først opp i «Venom # 3» som ble utgitt i august 2018.

Tegneserieforlaget jobber ofte med forskjellige «crossover-events» der forskjellige karakterer eller universer møtes i samme historie.

På Twitter har en bruker spurt hvem som kom opp med det spesielle navnet.

– Jeg. Og (sukk) NÅ vet jeg hva det betyr på andre språk, skriver Marvel-forfatter Donny Cates.

Publisert: 03.07.20 kl. 12:56

