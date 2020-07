HERTUGINNE: Meghan under Remembrance Day-markeringen i London i fjor. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Hertuginne Meghan krever at fem navn holdes hemmelig

Hertuginne Meghan (38) forlanger rettslig forbud mot at hennes venninner skal navngis i forbindelse med den betente mediekrangelen.

Det er Daily Mail, som Meghan og ektemannen prins Harry (35) har et svært anstrengt forhold til, som melder at hertuginnen torsdag sendte en søknad til High Court i London.

Der krever hun angivelig at hennes venninner skal slippe å få offentliggjort navnene sine.

Saken har bakgrunn i krangelen og den påfølgende rettslige striden rundt et brev Meghan skrev til sin far, Thomas Markle (75), i fjor. Etter at kilder nær Meghan lekket innhold fra brevet til det amerikanske kjendismagasinet People, valgte pappa Markle og gi Mail on Sunday innsyn i hele det aktuelle brevet.

Thomas Markle mener nemlig at brevet ikke var vennlig, som Peoples kilder hevdet, men at det var det motsatte. Ikke bare det, avisen fikk fotografere flere utdrag fra det personlige brevet.

Meghan og Harry gikk til sak med det de mente var krenking av privatlivet.

Hertuginnen mener ifølge kravet hun nå skal ha fremsatt, at tabloidavisen vil identifisere fem av hennes venninner i forbindelse med rettssaken.

Til nå har det kun vært spekulert på hvem i i den tidligere skuespillerens krets som kan ha informert People om brevinnholdet. At det dreier seg om kvinner, og fem i tallet, skal ikke ha vært kjent før hertuginnen nå selv opplyser om det.

Mail on Sunday hevder på sin side at det aldri var deres plan å blåse identiteten til noen, men at de mener kvinnene kan sitte på bevis som er viktige i den pågående rettsstriden med Meghan.

– Så vi ser ingen grunn til at deres identitet skal holdes hemmelig, sier en ikke navngitt talsperson for avisen ifølge Daily Mail.

De fem kvinnene kan komme til å bli kalt inn som vitner når rettssaken starter neste år. Amerikanske Meghan har nemlig hele tiden nektet for å ha hatt kjennskap til brevlekkasjen før hun selv leste om den i mediene.

Venninnene kan bli bedt om å vitne under ed i retten.

Meghan og Harry flyttet for få måneder siden til Los Angeles, der de midlertidig har base hos en Hollywood-kjendis, etter først å ha flyttet til Canada. Det har vært mye turbulens rundt prinseparet etter at de på nyåret kunngjorde at de ville trekke seg ut av det britiske kongehuset.

De har siden opprettet en egen stiftelse for blant annet å drive egen veldedig virksomhet. Meghan uttalte seg nylig om demonstrasjonene i kjølvannet av George Floyds død:

Publisert: 09.07.20 kl. 16:41

