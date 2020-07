FIGHTER: Karsten Blomviks første dag på jobb i NRKs «4ETG» ble «blodig». Foto: NRK 4ETG

Avslører ny profil i «4ETG»: Karsten (25) kom til slutt seirende ut

NRKs «4ETG» har funnet sitt nye medlem. Humortalentet Karsten Blomvik fra Stavanger er YouTube-suksessens nyeste tilskudd.

Det er «4ETG» selv som bekrefter at Karsten Blomvik (25) er det nye medlemmet i en video på YouTube publisert onsdag.

I videoen må Blomvik gjennom en ildprøve hvor han «sloss» mot komiker Bjarte Tjøstheim om plassen i humorkollektivet. Blomvik går seirende ut og introduseres dermed med et «blodig» bilde på Instagram.

Også i søknadsprosessen hadde Blomvik sterk konkurranse. Stillingen som det nye medlemmet i NRKs «4ETG» hadde 113 søkere fra hele landet og mange gode kandidater, opplyser prosjektleder Natasha Sayer til VG.

– Mengden søkere gjør oss optimistiske med tanke på tilfanget av humortalenter i Norge, sier hun og legger til at det ikke er noen umiddelbare planer om flere faste medlemmer i «4ETG».

– Men vi er et talentprosjekt, der det vil komme nye til og de etablerte vil forlate oss for andre prosjekter. Men flere kjente fjes vil dukke opp på kanalen fremover, sier Sayer og drar frem en rekke unge humorprofiler som Ahmed Mamow, Magan Gallery, gutta i «Med All Respekt», Maria Stavang, Hallvard Dyrnes.

Dataingeniør og komiker

Karsten Blomvik kommer fra Stavanger og har drevet med standup i fem år. Han har vært sentral skikkelse i standup-miljøet i Rogaland, og var med på å starte opp fylkets første standup-klubb.

– Siden mine foreldre mente at standup ikke virket som en veldig stabil fremtid har jeg også tatt meg en utdanning som dataingeniør ved universitetet i Stavanger. Etter utdanningen var jeg så heldig å få meg en jobb i Nederland, hvor det er et blomstrende engelsk standup-miljø som jeg ble invitert inn i, sier Blomvik til VG.

fullskjerm neste KLAR FOR MER HUMOR: Karsten har drevet med standup siden 2015. Han er også utdannet dataingeniør.

– Karsten har, tross sin unge alder, mengdetrening i standup, sceneangst og manusskriving, som vi er sikre kommer godt med i vårt humorkollektiv, sier prosjektleder Sayer.

Blomvik på sin side synes at «4ETG» er en kul kanal.

– Det har alltid vært ekstremt dyktige medlemmer i redaksjonen, så det å få bli med syns jeg både er veldig stas, og veldig surrealistisk. Nå gleder jeg meg veldig mye til å jobbe sammen med denne gjengen med ekstremt nydelige og dyktige mennesker.

Alt er lov

«4ETG» består før øvrig av programlederne Annika Momrak (21) og Martha Leivestad (26). Humortilbudet fra NRK sendes først og fremst på YouTube, og beskrives som et «humorkollektiv hvor alt er lov». Et par ganger i uken publiseres nye, korte videoer med ulike temaer og noen ganger med gjester. Blant annet har komiker Herman Flesvig deltatt i flere videoer på kanalen.

I NRK-programmet «Ville veier» tisses det i egen munn og lages omelett av spy. Flere av profilene fra «4ETG» var også å se i dette programmet.

For når alt er lov er det bare å slippe fantasien løs. Videoene til «4ETG» spenner fra «hvem som er best til å smugle alkohol» til «trening med Funkygine i selvkarantene». I en video smaker også tidligere «4ETG»-profil Jonas Lihaug Fredriksen på tisset til alle i «4ETG».

I mai ble det klart at NRKs YouTube-kanal skulle skifte ut profiler, etter at NRK søkte etter nye profiler til YouTube-satsingen. Kort tid senere bekreftet NRK til VG at Jonas Lihaug Fredriksen var ferdig i «4ETG» etter fem år.

«4ETG» startet våren 2018 med nettopp gjengen i fjerde etasje på NRK. Henrik Hildre og Henrik Farley er også blant tidligere medlemmer. Under Humorprisen 2019 ble «4ETG» nominert i klassen «Årets morsomste på nett».

– Siste måneden har vi hatt to millioner avspillinger på kanalen og enkelte videoer har blitt meget godt mottatt. Vi har i underkant av 90.000 abonnenter og opplever god respons på det meste av innholdet vårt. Med tanke på reaksjoner vi får fra følgerne når medlemmer starter eller forlater oss, tolker vi det slik at mange har stort engasjement for NRK 4ETG. Det gleder oss, men vi føler også med fans som sørger over at tidligere profiler forlater kollektivet, sier prosjektleder Natasha Sayer til VG.

