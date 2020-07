Fakirfamilien

Håvve (50) og Kim (24) har et noe spesielt far-sønn-forhold. Da sønnen fylte 16, hengte Håvve ham opp etter kroker i ryggen. Kim så på det som en naturlig del av å bli voksen.

– De har fått være med på turneer og sett faren sin stå på scenen og blø.

«Bomullsbarn» har blitt et begrep fordi foreldre ofte strekker grensene langt for å beskytte barn fra å oppleve noe som gjør vondt.

Men hvordan er det for en familie der smerte er en form for kunst? Hvor selve jobben går i å utsette seg selv for kroppslige prøvelser?

