BURSDAG: Prins William i full lek med sine tre barn Louie (bakerst), Charlotte og George. Bildet er offentliggjort i anledning prins Williams 38-årsdag søndag. Foto: Catherine, hertuginnen av Cambridge / AP / NTB scanpix

Prins William feiret 38-årsdagen

Storbritannias prins William fylte 38 år søndag, og i den anledning har Kensington Palace offentliggjort nye bilder av ham og de tre barna.

NTB

Siri Nilsen Ahmer

Oppdatert nå nettopp

FAMILIE: Prins William sammen med sine tre barn prins George (6, øverst), prinsesse Charlotte (5) og prins Louis (2). Foto: Catherine, hertuginnen av Cambridge / AP / NTB scanpix

les også Prins William røpet anonym krisehjelp

Bildene av William i full lek sammen med prins George (6), prinsesse Charlotte (5) og prins Louis (2) er tatt av hertuginne Kate i hagen på eiendommen deres Amner Hall i Norfolk tidligere denne måneden.

Bursdagen, som falt på samme dag som britene også feirer farsdag, ble feiret privat.

The Telegraph skriver at barnas klesstil er endret. Avisen skriver blant annet at dette er første gang prinsesse Charlotte er sett iført noe annet enn et skjørt eller en kjole i offentlighet.

Publisert: 21.06.20 kl. 19:18 Oppdatert: 21.06.20 kl. 19:58

Les også

Mer om Prins William Storbritannia

Fra andre aviser