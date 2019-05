SISTE SESONG: Emilia Clarke som Daenerys Targaryen og Kit Harrington som Jon Snow. Foto: HBO/AP

«Game of Thrones»-skuespiller om den siste episoden: – Jeg gråt

Det ble en emosjonell opplevelse da «Game of Thrones»-skuespillerne skulle lese opp det siste manuset.

Natt til mandag kom den siste episoden av «Game of Thrones»-serien.

Mandag delte HBO en trailer for domentarfilmen «The Last Watch», som har fått premieredato på HBO den 26. mai.

Traileren viser klipp fra innspillingsscener og en emosjonell gjeng som leser opp manuset til den siste episoden av serien. Dokumentaren, som skal vare i to timer, viser hvordan det har vært å jobbe på settet til den populære serien.

HBO har kommet med en uttalelse hvor de skriver at dokumentarfilmen er mer enn bare en dokumentarfilm.

– Dette er en morsom og hjerteskjærende historie fortalt med intimitet om de bittersøte gledene over hva det betyr å skape en verden – for så å si farvel til den, skriver HBO.

Begynte å grine

Skuespiller Emilia Clarke (32), som spiller Daenerys Targaryen, forteller til EW at hun måtte lese den siste delen av manuset til episoden syv ganger.

– Jeg gråt og måtte gå ut en tur. Da jeg gikk ut av huset, tok jeg med nøkler og telefon, og kom tilbake med blemmer på føttene mine, sier Clarke til EW, som legger til at turen tok fem timer.

– Jeg tenkte: «Hvordan skal jeg klare dette?», sier hun.

Bare to dager senere dro skuespilleren til Belfast hvor hele «Game of Thrones»-gjengen var samlet for manusopplesing.

På flyet til Belfast satt hun ved siden av sin skuespillerkollega, Kit Harington (32), som bevisst ikke hadde lest manuset.

Clarke bestemte seg derfor for å sitte i nærheten av Harington under opplesningen – slik at hun kunne se reaksjonen hans underveis.

– Han begynte å grine. Så det var bra at han ikke hadde lest manuset, sier hun.

Traileren til dokumentarfilmen viser en emosjonell Harington under manusopplesningen.

1,2 millioner signerte

Men misnøyen med sesong 8 «Game of Thrones» har vært så stor at flere har krevd å få den endret.

Forrige uke skrev VG om underskriftskampanjen hvor 1,2 millioner mennesker signerte for å få siste sesongen endret.

«Game of Thrones» hadde sesongpremiere i april etter en pause i hele 2018. Men ikke alle var fornøyde med den nye sesongen.

– David Benioff og D.B. Weiss har vist at de er sørgelige inkompetente manusforfattere når de ikke har noe kildemateriale (det vil si bøkene) å falle på, står det i underskriftskampanjen.

Den nye sesongen har fått en del kritikk på sosiale medier. En av episodene fikk stor oppmerksomhet verden rundt etter at en kaffekopp fra Starbucks kom med i en scene. Kaffekoppen var blitt lagt igjen under innspilling.

Publisert: 20.05.19 kl. 21:25