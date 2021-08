HOLDER DET IKKE NEDE: Georgia Ku og Alan Walker

Ukens låter uke 34: Sebastian Zalo, Ingebjørg Bratland, Sigrid og Alan Walker

Mye norsk musikk i ukens låtbunke. En bunke som beveger seg fra Bergen til Oslo med en drømmende avstikker mot Innlandet.

Av Tor Martin Bøe

Alan Walker & Georgia Ku – «Don't You Hold Me Down»

Om Georgia Ku kan man kjapt koke opp navnefestligheter. Ikke gjør det. Hun er kreaturet bak Martin Garrix sin «Scared To Be Lonely». Som jo var Dua Lipa sitt første steg mot verdensherredømme. Alan Walker har henne med på en slags Daft Punk for Dummies-låt. Den bygger seg monotont og manisk opp mot ... ikke særlig mye. Potensialet som suggererende remiks over tyve minutter er til stede. Selv om disse repetitive to minuttene for enkelte vil føles som ti.

B-Boy Myhre og Lars Vaular – «GTA»

Sammen med Cezinando hanket B-Boy Myhre inn en fortjent Spellemann for musikkvideo tidligere i år. I «Gammel person» gled stemmene til vokalistene nesten umerkelig inn i hverandre. Slik blir det ikke når man trekker inn en mørkrøstet eksilbergenser. Lars Vaular spytter primært inn noen rolige mentorkommentarer i denne statisk fengende, men mye mer ungdommelige, oppfølgeren.

John Olav Nilsen & Nordsjøen – «Et hav av misnøye»

Bassisten i The Cure ga seg i forrige uke. Det kan høres ut som hele bandet har sneket seg inn i John Olav Nilsens nye låt. Et låt med trygge Nilsen-observasjoner, som likevel virker for stagnert i sin egen forhistorie. Ikke bare det britiske åttitallet den dynker seg i, men også det britiske åttitallet John Olav Nilsen selv skapte i 2009.

BLÅ: Sigrid brenner broer på andrelåten fra andrealbumet. Det går sånn passe.

Kyss på halsen – «Ice eyes»

Bakom dette lyriske bandnavnet står flere hoder fra gromme norske undergrunnsband. Sammen bygger de såkalt drømmepop. Som jo egentlig betyr at alt er mykt svevende og passe kafésøkende uten å bli for pretensiøst. Kyss på halsen er hverken geniale eller originale. Helheten i disse synthkaskadene er likevel gode nok til å glemme både karantenehotell og andre kjølige blikk av.

Victor Leksell – «Eld & Lågor»

I fjor beviste Victor Leksell at man kunne synge mildt svensk og likevel styre mot industrielle mengder streams. «Eld og Lågor» er mer følsom rulletekstpop enn «Svag». Kanskje ikke så rart at den hører til den kommende gjeninnspillingen av «Vinterviken». Leksell klarer i alle fall å fremføre klisjeer som om han tror de ble sagt for første gang. I hans tilfelle er det godt mulig at det faktisk stemmer.

Sigrid – «Burning Bridges»

Andrelåt til andre album fra en av nasjonens stadig voksende popartister er nok et slags skuldertrekk. Ironisk nok siden Caroline Furøyen (Caroline Ailin), en av de mest suksessrike låtskriverne med norsk pass siden tre østlandsgutter bodde i London er involvert. Grunnstemningen er fremoverlent «Strangers»-aktig, men refrenget klarer ikke helt å leve opp til oppbyggingen. Kan likevel bli flammende intenst live.

SKYGGENS PAR: De tidligere så umake Sebastian Zalo og Ingeborg Bratland finner lys i egne skygger.

Chvrches – «California»

Lite er originalt på dette utsnittet av skottenes fjerdealbum. Spesielt ikke tittelen på denne låten (det finnes rundt regnet flere tusen California-låter der ute, inkludert den om å drømme om staten). Likevel er «California» frihetspop med passe doser håp og kant. Skulle bare ønske det var Sigrid sin låt.

Rina Sawayama – «Enter Sandman»

Weezer har allerede sluppet sin versjon av «Enter Sandman». Metallica-prosjektet har selvsagt plass til fler. Britiskjapanske Sawayama gjør denne ganske loslitte låten akkurat så pop-industrielt som forventet fra den kanten. Før hun skrur enda hardere til. Resultatet balanserer hårfint mellom «The Matrix»-pinlig fadderfest for folk som tror skinnfrakk fremdeles er kult og noe søkende, kunstferdige Rammstein-støypopete. Dumt? Jo da. Bedre enn originalen? Ja visst.

Sebastian Zalo og Ingebjørg Bratland – «Skyggens mann»

Dette er fortellingen om et gledelig utfall av NRK-programmet «De neste». Der Zalo var en av de neste og Bratland var, eh, en av de forrige. Zalo slettet katalogen sin som ikke helt passet den han er i dag, og man kan gjerne tenke at det er denne «Skyggens mann» det synges om her. Her hører vi en klarere og mer fokusert artist, som åpenbart har noe større enn seg selv på hjertet. Bratland synger som alltid så perfekt at man først tror det er en litt over gjennomsnittlig P1-låt. «Skyggens mann» skinner kraftigere enn som så.