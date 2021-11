Jeanette Johansen var kjæresten til Hans-Erik Dyvik Husby. Dette bildet var deres første selfie sammen, forteller hun.

Jeanette Johansen var kjæresten til Hans-Erik Dyvik Husby: − Jeg elsker deg

«Du er det flotteste, klokeste og mest reflekterte mennesket, med det aller største hjertet av alle», skriver hun.

– Min kjære og høyt elskede Hans-Erik. Jeg har få ord.

Sånn begynner Jeanette Engh Johansens Facebook-innlegg til rockestjernen Hans-Erik Dyvik Husby. Han gikk bort 19. november 2021.

Søndag skrev hun sin avskjed til ham på Facebook.

– For det var sånn vi to var. Du og jeg, to «huer» med få ord, som ikke trengte å si så mye. Bare se hverandre i øynene og vi visste, skriver hun.

– Du er det flotteste, klokeste og mest reflekterte mennesket, med det aller største hjertet av alle, Hans-Erik.

– Savner ham sårt

Nå er Johansen i sorg, forteller hun til VG.

– Jeg savner ham sårt. Jeg savner de tullete meldingene fra ham og alle de gode samtalene. Ingen av oss liker å se på TV, så samtaler ble det mange av.

Samtidig får hun en rekke henvendelser, og hun har latt være å lese for mye i avisene.

– Jeg vil si at det er flere ting jeg ikke kjenner igjen. Det er flere mennesker som jeg aldri har møtt eller visst om, som står frem nå og snakker offentlig om Hans-Erik. Jeg var kjæresten hans helt til slutten, og jeg må innrømme at det er sårt å se hva noen har lagt ut, sier hun.

– Hva legger du i det?

– Jeg ønsker ikke gå noe mer inn på det. Men jeg håper man fremover heller kan fokusere på det fantastiske, positive og inkluderende menneske han var, i stede for å spekulere for mye i alt annet og fortiden. Samtidig er det mange fine ord som kommer også.

– Full av kjærlighet

Det var Dagbladet som i februar skrev hvordan Hank von Helvete fant kjærligheten med en 14 år yngre kvinne. Han var corona-ensom, men så fant han Johansen.

– Dama mi, Jeanette, sa han til Dagbladet.

– Vi har vært sammen siden august.

Hun sier de traff hverandre på TikTok i mars 2020, og at Husby lot seg fascinere av hennes fiktive TikTok-figur «Littlelilly».

– Du så virkelig verden for det den er. I alle så du det fra et fantastisk ståsted, fri fra ego og full av kjærlighet. Jeg føler meg veldig beæret for alt det du har lært meg på vår vei. Takk, skriver Johansen.

Hun sier at Husby fortalte henne noe hun ønsker å leve opp til.

– Han sa at hvis man fjerner egoet og «jeget», i situasjoner og i samtaler, og bare lytter, så vil man se verden med helt nye øyne. Det lærte Hans-Erik meg, og der tror jeg alle har noe å lære. Hans-Erik hadde på en måte rom til alle i sine armer.

Da VG kontaktet henne og spurte om å sitere innlegget, svarte hun ja og skrev i en melding:

– Det vil jo bare bekrefte fra en av de som sto han veldig nær at han var sitt sanne vidunderlige og unike jeg helt til siste slutt.

I innlegget legger hun ved flere bilder av de to.

– Jeg elsker deg på en sånn måte som bare jeg gjør, avslutter hun.

– Uten ord vet du resten selv.

Venner i sorg

Hans-Erik Dyvik Husby var en Norges mest markante rockeskikkelser gikk bort fredag.

– Det er med tungt hjerte vi forteller at Hans-Erik Dyvik Husby, også kjent i verden som «Hank von Hell», dessverre gikk bort 19. november 2021. Vi ber om at familie og nære venner respekteres i denne tragedien, heter det i en kunngjøring på hans Instagram sent fredag kveld.

49-åringen etterlot seg venner og fans i sorg.

– Han var en veldig snill mann, veldig åpen, pratet med alle, veldig inkluderende. Han satt ikke oppe på sin høye hest, han var en tillitvekkende og snill person, sa Alex Rosén til VG. Han var en av dem som kjente artisten godt.

Også Per Heimly fortalte at han var i sjokk og i sorg.

– Vi har mistet nok en ærlig sjel og et geni i sin kunst. Hans-Erik var et multitalent med en følsom sjel som levde sitt liv hudløst. Men han var fantastisk.

Hans-Erik Dyvik Husby er mest kjent som mangeårig vokalist og frontfigur under aliaset «Hank von Helvete» i rockebandet Turboneger i perioden 1993 til 2009.

De siste årene har han livnærte seg som soloartist og skuespiller.