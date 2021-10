GLEDER SEG: – Det var vanvittig stort, og jeg ble så glad for å få muligheten, sier Siri Nilminie Avlesen-Østli.

Siri skal lede «The Voice»: − Drømmejobben!

Siri Nilminie Avlesen-Østli skal lede «The Voice» på TV2. Hun gleder seg til å være tett på talentene i talentshowet som går inn i sin tiende sesong.

Av Anne Stine Sæther

– Jeg ble så glad for å få muligheten. Programmet er fantastisk – så ja, dette er faktisk drømmejobben i mine øyne. Jeg er veldig takknemlig for at TV 2 vil satse på meg i denne rollen, sier Avlesen-Østli i en pressemelding.

37-åringen har lang fartstid som journalist, fra 2012 i TV 2, hvor hun blant annet har vært reporter i VGTV, reporter, anker og programleder i TV 2 Sporten, programleder i «God morgen Norge» og anker i TV 2 Nyhetskanalen. Tidligere i år var hun deltager i «Kompani Lauritzen», mens hun nå i høst er aktuell som deltager i «Skal vi danse».

I et intervju med VG etter deltagelsen i «Kompani Lauritzen» fortalte tobarnsmoren at hun aldri går uforberedt til en sending. Hun gjør research, skriver notater og innhenter kunnskap om alt.

– Det gir meg indre ro å være forberedt. Jeg vil gjøre en best mulig jobb. Ved å være forberedt, vet jeg at jeg har gjort det jeg kan. Men etter «Kompani Lauritzen» har jeg forstått at jeg har vært drevet av frykt. Frykt for ikke å prestere godt nok, sa hun.

SKAL VI DANSE-SIRI: Siri Nilminie Avlesen-Østli har svingt seg i Skal vi danse i høst.

Det var Erlend Gunstveit (25) som vant finalen i the Voice i mai.

– Det å få jobbe med de fire flinke og fine mentorene, og alle de store talentene blir utrolig stas. Jeg gleder meg spesielt til den følelsesmessige biten – det å være så tett på talentene i en så viktig stund i livene deres, og være til støtte og trygghet for dem, er noe som jeg ser veldig frem til, sier Avlesen-Østli i pressemeldingen. Hun røper at hun selv har en fortid som sanger i et bluesband, sier hun i pressemeldingen.