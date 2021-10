ÅSTED: 19 år gamle Nils Grönberg, kjent under artistnavnet «Einár», ble drept ved Hammarby sjöstad i Stockholm, sent torsdag kveld.

Expressen: Einár ble jaget av maskerte menn

Vitner skal ha sett maskerte menn jage rapartisten Einár kort tid før drapet. Og svenske medier skriver om filmsnutter av pistolmenn som sirkulerer på sosiale medier.

Av Bjørnar Tommelstad

Publisert: Nå nettopp

Rapartisten ble drept i det som beskrives som «ren henrettelse» i Stockholm torsdag kveld. Ifølge vitner skal drapsmannen ha stått bare halvannen meter unna da de dødelige skuddene ble avfyrt.

Expressen skriver at 19 år gamle Nils Grönberg, kjent under artistnavnet «Einár», skal ha vært sammen med to andre rapartister torsdag kveld.







Begge disse skal være domfelt for grov kriminalitet og ha koblinger til ulike kriminelle miljøer, ifølge den svenske avisen.

Følget på tre ble først beskutt ved en sykkelgarasje, skriver Expressen. Deretter skal de ha løpt i forskjellige retninger mens de maskerte gjerningsmennene fulgte etter.

Einár ble deretter skutt og drept ved inngangspartiet til en boligblokk. Han ble truffet av flere skudd og døde på stedet mens det ble forsøkt å gi ham førstehjelp, opplyser politiet.

Filmsnutter av pistolmenn

Politiet jakter på gjerningspersoner – i flertall. De har sikret seg et omfattende materiale fra overvåkningskameraer i området rundt åstedet, Hammarby sjöstad i Stockholm.

– Vi leter etter flere enn én, sier pressetalsperson Ola Österling i Stockholm-politiet til Aftonbladet.

Svenske medier skriver samtidig om filmsnutter av to maskerte menn som viser frem en pistol. VG har sett disse filmsnuttene, som nå sirkulerer på sosiale medier. I den ene filmen står teksten «smoked» med en pistolemoji.

Filmene hevdes å være innspilt like før eller like etter drapet på rapartisten, og ble publisert samme kveld som drapet skjedde, ifølge Aftonbladet.

Videre skriver Expressen at filmene ble publisert før det ble kjent at det var Einár som var drept. Politiet jobber nå med å undersøkte disse filmsnuttene.

SORG: Fredag kveld la folk ned blomster og tente lys ved åstedet hvor den 19 år gamle rapartisten ble drept.

Rapstjerne

Einár vant to priser under fjorårets Grammis-galla – Årets hiphop og Årets nykommer, samt at han var nominert som Årets artist – og har et hundretalls millioner avspillinger på Spotify.

Han fikk en stor hit i Sverige med låten «Katten i trakten» i 2019, samme år som han slapp debutalbumet «Första klass», som gikk rett til topps i Sverige.

I tillegg til den gjeve Grammisprisen har artisten også vunnet priser på svenskenes P3 Gull-utdeling.

Tekstene hans er klassisk gangsterrap, med låter om våpen, narko og kriminalitet.

– Det er noe som må løftes frem. Folk blir kanskje redde og tenker «hva er dette?», og noen tenker «det er bare rap», men det er noe seriøst bak det hele. Ikke at jeg står der med en pistol og skyter folk, men det finnes andre 16-åringer som gjør det i vårt samfunn, der vi er og befinner oss, har han uttalt i et intervju med Aftonbladet.

Trusselbilde

Einár har den siste uken mottatt flere trusler i sosiale medier, melder Aftonbladet.

Blant annet skal det ha blitt skrevet «Poppa Einár, poppa Einár» og «Grabben kmr dö närsom» på hans Instagram-profil så sent som for fire dager siden.

Den avdøde rapstjernen har vært i en rekke konflikter, blant annet mot den rivaliserende gjengen som kalles Vårbynettverket.

Einár var innkalt til å vitne i en rettssak mot Vårby-nettverket i neste uke i forbindelse med kidnappingen av rapperen i fjor vår.

Ifølge Sveriges Radio forteller imidlertid hans advokat at artisten hadde ingen planer om å vitne, slik han heller ikke gjorde da samme sak gikk i tingretten.

Så sent som for to uker siden ble Einár anholdt av politiet i forbindelse med en knivstikking, skriver Aftonbladet.

I fjor ble han regelrett kidnappet av en annen kjent rapartist, som er domfelt for forholdet. Politiet knytter også en tredje rapartist til bortføringen.