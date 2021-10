ØSTVENDT: Adele tok den vennlige oppfordringen om å skaffe seg et nytt profilbilde dønn bokstavelig.

Ukens låter: Adele, Aurora og Kygo

... samt nydusjet disco og dvelende filmmusikk: Her er et knippe låter du kan ta helg med.

Av Marius Asp

Aurora – «Giving in to the Love»

Første smakebit fra Auroras kommende album «The Gods We Can Touch», som slippes i januar, tar ifølge hovedpersonen selv utgangspunkt i gresk mytologi – nærmere bestemt myten om Prometeus, titanen som stjal ild fra gudene og ga den til oss mennesker. Musikalsk er dette ukomplisert, men meget fengende pop, med vage ekko av alt fra Blondie til Cocteau Twins bakt inn i strukturen. En typisk førstesingel i den forstand at refrenget fremstår anonymt ved første ørekast, men vokser for hver eneste lytt. En hit? Det kan slettes ikke ses bort ifra.

Jesper Jenset & Vinni – «Diskotek»

25 år gammel pop-moldenser møter 45 år gammel rapper og «Skal vi danse?»-deltager til dyst på – jepp – dansegulvet. «Diskotek» lever opp til tittelen – det låter dyrt, duvende og nydusjet, og Jesper Jenset har tatt noen hørbare og kledelige skritt i retning den skinnende discofunken The Weeknd har dyrket i nyere tid. Vinnis vers høres litt sammenrasket ut, og låtens to minutter og tyve sekunder føles en smule snaut. Men utviklingen lover godt for Jensets fremtid.

Adele – «Easy On Me»

19. november slipper Adele (33) sitt etterlengtede fjerdealbum «30», og førstesingelen «Easy on Me» er den britiske kraftsangerens første musikalske livstegn på fem år. Ryktene vil ha det til at «30» er et skilsmissealbum, uten at melankoli og kjærlighetstrøbbel vel kan sies å ha vært fraværende størrelser i dette universet tidligere heller. «Easy on Me» – en typeriktig, pianodrevet midtempo-ballade – låter proft og bra, og Adele synger selvfølgelig fantastisk. Likevel føles det som det mangler noe her. Kanskje viljen til å bevege seg en millimeter ut av komfortsonen?

Madrugada – «The World Could Be Falling»

Tredje låt ut fra comebackplaten «Chimes at Midnight» er kanskje den av dem som plasserer seg tettest opp mot nordlandsbandets «klassiske» uttrykk – mektig, mollsvøpt og sveipende rock som skuler mot støvete americana. Bandet bruker godt tid på å løfte sangen mot det avsluttende klimakset, produksjonen er tiltalende og Sivert Høyem synger bedre enn noensinne. Refrengets melodiske likhet med Chris Isaaks «Wicked Game» er et trekk den deler med overraskende mange andre låter i tilstøtende sjangre, og er dermed umulig å hisse seg opp over.

Kygo & X Ambassadors – «Undeniable»

Bergens tropiske stolthet fortsetter tradisjonen med å legge de ukarismatiske sangene sine i hendene på enda mer ukarismatiske vokalister – denne gangen Sam Harris, den bebartede frontmannen i det generiske amerikanske poprock-bandet X Ambassadors. «I don’t go too deep», synger han, og det er det lett å si seg enig i. «Undeniable» humper av gårde uten så mye som et dryss av egenart – om man hører bort fra det dølle filteret som preger låtens første halvdel, da – men minner likevel nok om «Higher Love» til at Steve Winwood kan ha en sak.

Michael Kiwanuka – «Beautiful Life»

Britiske Michael Kiwanuka ga ut et av de flotteste albumene i 2019, og folksoul-sangeren jobber visstnok med oppfølgeren i disse dager. I mellomtiden tar vi med oss «Beautiful Life», skrevet og spilt inn til Netflix’ corona-dokumentar «Converge: Courage in a Crisis». Kiwanukas intime og elegante låter har dukket opp i utallige filmer og serier, og «Beautiful Life» viser hvorfor – med enkle og effektive virkemidler maner han frem et lydbilde som dirrer av stille intensitet. Gå for langversjonen.

Fay Wildhagen & Kristoffer Lo – «Fighter»

Mer dokumentarfilmmusikk av den dvelende sorten, men denne gangen skal vi hjem til Norge og en av våre store nålevende idrettshelter. Filmen om Aksel Lund Svindal – poengtert nok titulert «Aksel» – rulles ut på norske kinoer i dag, og musikken er det Fay Wildhagen og Kristoffer Lo, multiinstrumentalisten som kanskje er mest kjent for sin tid i Highasakite, som står for. Det er lett å høre for seg at «Fighter» vil gi et ekstra løft til levende bilder i kinomørket, men som en selvstendig låt lykkes den ikke helt – duoen bruker for lang tid på å få for lite til å skje.