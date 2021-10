PAR: Herbert Nordrum (34) og Emilie Nicolas (33).

NRK: Emilie Nicolas og Herbert Nordrum har fått barn

Artisten og skuespilleren fikk en datter i forrige uke, fremgår det av et «Lindmo»-intervju med den nybakte faren.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er helt, totalt frelst, helt over meg, sier Herbert Nordrum, i intervjuet VG har fått tilgang til, som sendes på NRK i kveld.

Der kommenterer programleder Anne Lindmo til Nordrum at han har blitt forelder, «sammen med din fine, skjønne kjæreste Emilie Nicolas».

En tydelig begeistret Nordrum forteller om hvordan han bare har sovet i to timer – og hvor oppslukt han er av datteren.

– Hvis hun ikke lager lyd, må jeg titte. Hvis hun lager lyd, må jeg titte. Hele tiden.

Nordrum er for tiden høyaktuell i Norges Oscar-kandidat, den Cannes-prisbelønte filmen «Verdens verste menneske».

Den tittelen setter han neppe på datteren:

– Jeg husker jeg gikk rundt på Ullevål og så på alle de andre babyene, og var sånn «min baby er bare så sykt mye penere enn alle», ler Nordrum.

I programmet er Åge Aleksandersen en av gjestene. Han snakker om da han fikk datteren han skrev «Lys og varme» til, og angsten han fikk for ikke å strekke til.

– For det er så svært, sier rockveteranen.

Lindmo spør Nordrum om han kjenner på noe av det samme.

– Jeg føler det går ganske bra hittil ja, men det har bare gått åtte dager, påpeker skuespilleren til munter respons fra salen.

– Så jeg vet ikke. Jeg kommer sikkert til å kjenne på enormt mye – det vet jeg. Veldig sånne sterke følelser.

VG har forsøkt å kontakte Emilie Nicolas. Hennes management ønsker ikke å kommentere saken.

Idyllisk tilværelse

Kjendisparet har ikke uttalt seg offentlig om svangerskapet før nå, men i et intervju med Aftenposten i juli forklarte Nordrum at han føler seg heldig.

– Vi har en park rett ved oss hvor vi dyrker alle mulige slags grønnsaker. Jeg sier vi, men det er kjæresten min som holder på med dette. Vi spiser så nydelig mat hver dag. Akkurat nå lever vi i en slags idyll. Det har vært en fin sommer.

Familien bor på Sagene i Oslo.

På kjærestens bursdag i fjor la Nordrum ut dette bildet:

Emilie Nicolas Kongshavn er artistens fulle navn. Hun fikk oppmerksomhet med en lavmælt coverversjon av Dumdum Boys-klassikeren «Pstereo» i 2013; et bestillingsverk til festivalen ved samme navn som sangen.

Året etter slapp hun sitt debutalbum, som blant annet skjenket henne to Spellemannpriser. Like mange priser ble det for oppfølgerplaten i 2018, mens hennes tredje og foreløpig siste album, fra 2020, også ble nominert.

Herbert Nordrum slo også gjennom i 2013, med en Amanda-prisbelønt rolle i filmen «Pornopung».

Han har senere dukket opp i filmer som «Kongens nei» og «Fjolls til fjells», samt TV-serier som «Beforeigners» og «Unge lovende».