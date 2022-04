FAMILIE: Takket være «WoW» er Niclas, Erin Ingelin og Iris Lea i dag en familie.

Iris og Niclas møttes gjennom gaming som tenåringer: − En LAN-hverdag

De møttes gjennom «World of Warcraft» da de var 13 og 15 år gamle. Nå er Iris Lea Thorsteinsdottir Øye (27) gift og har barn med Niclas Øye (29).

Av Ingvill Dybfest Dahl

Hun er fra Island. Han er fra Hardanger. Men de møttes på verdensveven, nærmere bestemt gjennom rollespillet «World of Warcraft». De skypet mens de spilte og kommuniserte på engelsk sammen.

– Vi begynte bare å spille sammen. Du snakker sammen hele tiden, og da vi var så unge, gjorde vi ikke annet. Så vi snakket i flere timer om dagen. En sommer ble vi begge mer og mer forelsket uten at den andre var klar over det. Sett i ettertid, burde vi skjønt det når vi sa god natt til hverandre i firetiden på morgenen, sier Niclas og ler.

UNG FORELSKELSE: Et bilde de unge gamerne tok med et med et dårlig webcam for å laste opp på Myspace.

Da hun var 14 og han 16, fant de ut at de ville prøve å møtes i virkeligheten. Niclas kom på besøk til Island i påsken, og Iris dro til Norge på besøk i neste ferie. De klarte også å få familiene til å ta kontakt med hverandre og reise på ferie til Gran Canaria sammen.

Bare venner

Men de var unge, og ingen av dem var klare for å flytte til et annet land.

– Jeg var vel 18 og hun 16. Det var egentlig ikke noe brudd. Vi ble enige om at det ikke var noen fremtid for oss, sier Niclas.

PÅ BESØK: Niclas på besøk hos Iris i tenårene.

De to gamerne bestemte seg for bare å være venner. De fikk begge andre kjærester de var sammen med i flere år. Faktisk spilte de sammen alle fire flere ganger.

– Men det var aldri noen jeg likte like godt som ham. Vi spilte litt sammen og hadde kontakt på Snapchat. Så da begge var single, ferdig utdannet og på riktig plass i livet, begynte vi å snakke mer sammen igjen, forteller Iris.

AVATARER: Iris’ Thumbelilo og én av Niclas’ figurer i «World of Warcraft» - Zajulin.

Forelsket igjen

Det var i 2016, og da hadde det gått rundt syv år siden de møttes første gang. De ble enige om å møtes igjen, og Niclas bestilte reise til Island noen uker senere.

– Men jeg kunne ikke vente, og kjøpte billett til dagen etter og kom på besøk. Det var rart – det var samme lukt og samme følelse, nesten som om ikke det hadde gått noen tid, forteller Iris.

FAMILIE: Iris og Niclas fikk familiene sine til å møtes på Kanariøyene da de var 15 og 17 år gamle.

– En LAN-hverdag

Hun hadde med laptop og de spilte sammen igjen.

– Jeg tror det var mye av grunnen ikke var «awkward». Det ble skikkelig bonding da. Jeg sluttet i jobben min en måned etter at vi begynte å snakke igjen. Jeg følte «dette er viktig, jeg må teste det ut, og om det ikke funker, kan jeg flytte tilbake igjen.» Så flyttet jeg til Norge, forteller hun.

I NORGE: Iris på besøk i Norge i 2008.

Paret flyttet til Trondheim sammen – og fortsatte å spille sammen.

– Etter at jeg flyttet til Norge, føltes det som en LAN-hverdag. Vi kom hjem fra jobb og spilte hele kvelden. Det var kjempeartig, forteller hun.

Strengere regler for datteren

De ble også med i en gruppe som spilte fast i tre timer to ganger i uken, og spilte også brettspill på spillkvelder med venner

Men etter hvert ble Iris gravid, og etter at datteren Erin Ingelin (1) ble født, avsluttet Iris «WoW»-abonnementet. Nå blir det ifølge Niclas mer av spill som kan pauses når datteren våkner.

Iris har planer om å ha strengere regler for datteren enn det hun selv hadde:

GIFT: Niclas og Iris giftet seg i 2021.

– Jeg synes spill kan være veldig bra for å lære språk, men vil være litt forsiktig. Det er viktig at hun er ute og leker og har venner på ekte, sier Iris og legger lattermildt til:

– Og for å være ærlig: Datteren min får ikke lov til å reise til Norge for å møte en fyr hun møtte på nett når hun er 14! Vi kommer til å ha litt strengere regler på det. Jeg tror ikke mamma skjønte at du kan snakke med masse folk på nettet og at det er mye rart der.

SOSIALT: Av og til gamer Iris og Niclas med vennene Ed og Chris.

Veldig godt kjent

Samtidig er Iris tydelig på at møtene hun og Niclas hadde online var veldig positive.

– Veldig mange sier at man ikke kjenner dem man møter på nett. Men jeg har aldri kjent noen like bra som når vi snakker på nettet. I virkeligheten kan det være tungt å snakke, men på nettet blir man tvunget til å bli kjent med hverandre. Jeg følte jeg fikk lært veldig mye om ham fordi vi møttes på nett. Man får et litt annerledes forhold, påpeker hun.

SAMMEN: Niclas og Iris gamer stadig sammen – når de har tid.

Niclas er enig i at skyping kan slå for eksempel kleine kinodater der man ikke snakker sammen.

– Eventyrhistorie

– Har dere fått noen reaksjoner på at dere møttes gjennom gaming?

– De fleste fokuserer ikke på det, men heller på at vi var sammen, slo opp, og så ble sammen igjen. Det er jo en slags eventyrhistorie, og går imot det de fleste sier om at langdistanseforhold er dømt fra starten, påpeker Niclas.

HYLLET «WOW»: Niclas’ far ga «World of Warcraft» æren da de feiret bryllupet.

Nå har de mer ansvar, men tester fremdeles spill man kan spille to på sammen.

– Det er artig at vi gjør det sammen, sier Niclas.

Da de giftet seg i fjor, hadde faren hans laget slagordet «World of Warcraft is the old Tinder».

– Tusen takk til «World of Warcraft»! På grunn av det spillet bor jeg nå i Norge med verdens beste ektemann og verdens beste barn, sier Iris.

