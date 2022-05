Matthew McConaughey sørger over hjembyen etter massakre.

Matthew McConaughey rystet over massakre

Matthew McConaughey kommer fra byen der 19 barn og to voksne ble skutt og drept på en barneskole. Han og andre kjendiser deler sin sorg og frustrasjon på sosiale medier.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Nok en gang har vi på tragisk vis bevist at vi feiler i å ta ansvar for rettighetene friheten vår gir oss, skriver skuespilleren i et Instagram-innlegg

Skuespilleren Matthew McConaughey, kommer fra Uvalde der den mistenkte gjerningspersonen Salvador Ramos (18) skjøt og drepte 19 barn og to voksne på en barneskole i den lille byen i Texas.

Han maner samtidig til selvransakelse blant sine medamerikanere:

– Hva er det vi faktisk setter pris på? Hvordan fikser vi problemet? Hvilke små ofre kan vi individuelt gjøre i dag for å bevare en friskere og sikrere nasjon, stat og nabolag for i morgen?

– Vi kan ikke puste ut nok en gang, komme med unnskyldninger og akseptere disse tragiske virkelighetene som status quo, slår McConaughey fast.

Han mener at det som gjøres i dag for å forhindre slike massakre, ikke er nok.

– Dette er en epidemi vi kan kontrollere, og uansett hvilken politisk side vi står på, vet vi alle at vi kan gjøre det bedre. Vi må gjøre det bedre. Vi må handle slik at ingen foreldre behøver å oppleve hva foreldrene i Uvalde og andre før dem har holdt ut.

Spørsmålet flere kjendiser stiller, gjelder våpenkontrollen i USA. Flere etterspør forandring, og mener situasjonen ikke lenger er holdbar.

Selena Gomez: – Hvor er de trygge?

Også skuespiller og artist Selena Gomez er rystet over massakren i Uvalde. Selv kommer hun fra Texas.

På Twitter skrev stjernen for fem timer siden:

– I dag i hjemstaten min Texas ble 18 uskyldige studenter drept mens de bare prøvde å få en utdannelse. En lærer ble drept mens hun gjorde jobben sin; en uvurderlig, men dessverre lite verdsatt jobb. Hvis barn ikke er trygge på skolen, hvor er de trygge?

Selena Gomez.

Jennifer Aniston: – Ingen familie i verden burde gå gjennom dette

Også Jennifer Aniston har postet to innlegg på Instastory.

I det ene skriver hun:

– Vi trenger ikke tanker og bønner, vi trenger forandring. Ingen familie i verden burde gå gjennom dette. Hvis du forsvarer «dine rettigheter», fremfor disse barnas liv, så er du problemet.

Jennifer Aniston.

Taylor Swift: – Fylt av raseri og sorg

Artisten Taylor Swift er tydelig på at hun føler på raseri etter drapene i Uvalde.

– Fylt av raseri og sorg, og så knust av drapene i Uvalde. Av Buffalo, Laguna Woods og så mange andre. Av måtene vi som nasjon har blitt betinget av ufattelig og uutholdelig hjertesorg, skriver hun på Twitter.

Mandy Moore: – Har ikke ord

Skuespiller Mandy Moore, blant annet kjent fra serien «This is us», deler et innlegg på Instastory. Også hun etterspør handling.

– Har ikke ord. Vi må gjøre noe. Uvalde, hele deres samfunn er i hjertene våre.

Mandy Moore.

Skuespiller Chris Evans er tydelig og kortfattet på Twitter:

– Faen meg nok!

LeBron James: Når er nok, nok?

En som også tar til orde på Twitter, er basketballspiller Lebron James:

– Mine tanker og bønner går til familiene til de som er tapt og skadet på Robb Elementary School i Uvalde, TX! Når er nok, nok mann!!! Dette er barn og vi fortsetter å utsette dem for fare på skolen. Seriøst «PÅ SKOLEN», der det skal være tryggest!